Tradition et modernité : fresque d’une Inde divisée

Appa et Amma viennent d’acheter leur toute nouvelle Honda Civic blanche, affichée fièrement devant leur demeure. Ils espèrent ainsi épater leurs voisins. Leurs deux jeunes fils, réputés et promis à de brillantes carrières intellectuelles, renforcent l’image de la famille idéale.

C’est ainsi que nous découvrons cette famille aux mœurs conservatrices, qui cherche à gravir les échelons sociaux dans une Inde rigide sous le joug impitoyable du système de castes. À Blue Hills, le paraître domine tous les échanges : il n’est pas question de faire mauvaise impression.

Mais depuis quelques jours, Sreenath ne se sent pas bien. Sa mère, Amma, attribue l’attitude inhabituelle de son fils à une simple fièvre passagère. Les semaines passent, et le comportement de Sreenath devient de plus en plus étrange.

Un beau jour, Amma reçoit un appel. Une rumeur circule à propos de Sreenath. Son fils aurait été filmé en plein moment intime avec Anita, sa copine, dans un espace public de la ville. Face à l’inattendu de la situation, et la honte que Sreenath a jetée sur la famille, les deux parents mettent leur fils à la porte. Désormais, ce dernier est renié : il ne fait plus partie de la famille.

Son plus jeune frère, narrateur du récit, garde contact avec lui. Il essaiera tant bien que mal de faire supprimer toutes les copies de la vidéo. Mais Internet est indomptable, et face à une viralité quasi incontrôlable, même les services de l’État sont impuissants.

S’ensuit une véritable descente aux enfers : la famille se disloque, les rumeurs fusent, Appa et Amma s’isolent, et leur quotidien devient un rappel constant de cette vidéo.

Des personnages attachants

Contre toute attente, ce drame familial conduit à l’évolution impressionnante de tous les personnages. Grâce à une psychologie finement étudiée et aboutie, Aravind Jayan permet à chacun de se transformer, conférant au récit un dynamisme qui captive le lecteur, rendant les protagonistes de plus en plus attachants.

D’abord, les deux parents. Appa et Amma, modèles d’une Inde conservatrice, sont victimes d’une certaine ostracisation de leur entourage. Aux yeux de tous, ils sont les seuls responsables de la situation.

Ils accueillent nombre de reproches sans oser s’affirmer, et courbent le dos afin d’éviter tout scandale.

Avait-il des problèmes à la maison ? Passait-il plus de temps dehors ? Ce genre de comportement, c’est souvent dû à leurs fréquentations. » Amma n’a pas réagi. Que répondre de toute façon ?

Puis, au fil des 300 pages du récit, le couple évolue, s’affirme et ose s’affranchir du regard des autres :

Bon, écoutez-moi bien. Nous ne parlons plus à notre fils. Il n’habite plus ici. Nous ne lui donnons pas d’argent en secret. Si vous voulez que votre fille agisse, c’est à elle que vous devriez parler, non ?



Mais l’évolution la plus frappante demeure celle du narrateur, le fils cadet d’Appa et Amma. Grâce à une plume franche, l’honnêteté de ce narrateur sans nom touche en plein cœur.

Au fil du récit, sa combativité se révèle à travers ses premiers déboires amoureux, dans un discours empreint de jeunesse et marqué par les thèmes de la découverte, de l’expérience et du changement. Il nous offre un point de vue insolite, ponctué d’humour, de naïveté, et d’humilité.

Un discours universel

Sreenath, quant à lui, incarne parfaitement cette jeunesse résolument moderne et progressiste. Entouré de ses amis, il fume, boit, se rebelle. Son entourage s’amuse à critiquer le fonctionnement de leur société sur les réseaux sociaux.

Être une femme dans ce pays est une foutue plaie.



Ensemble, la bande de copains se bat pour ce qu’ils pensent être juste et s’insurge face à l’injustice d’une société qui les rejette.

Sreenath s’affirme à l’opposé des valeurs d’Appa et Amma, ce qui lui coûtera d’ailleurs son entente avec ces derniers. Ensemble, ils représentent la fissure qui sépare cette jeunesse indienne des autres générations.

Jeune couple s’éclate en plein air est une critique à peine déguisée d’une société réfractaire au changement. Il pose des questions essentielles et inévitables à toute société : comment réagir face au changement ? Sommes-nous responsables des agissements des autres ? Comment cohabiter lorsque l’on pense différemment ?

Grâce à la traduction de Benoîte Dauvergne, le discours d’Aravind Jayan devient universel. Il nous offre une réflexion sur des thématiques fortes et actuelles telles que la viralité incontrôlable d’Internet, le pouvoir destructeur de l’image, la volonté de modernité des jeunes générations, mais surtout la responsabilité de chacun dans tous ces événements.

Aravind Jayan signe ici un premier roman séduisant, fort et prometteur, à découvrir en librairie le 5 juin 2024.