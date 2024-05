Dublin : une ville marquée par la modernité littéraire

Quels points communs ont James Joyce, Oscar Wilde et Samuel Beckett ? Ils sont tous les trois nés à Dublin, une ville qui porte donc la trace des importants bouleversements qu’a connu l’écriture littéraire au cours du XIXème et du XXème siècle. Cependant, parmi ces trois écrivains, aucun n’a réellement fait sa carrière à Dublin. D’une manière ou d’une autre, chacun a choisi une forme d’exil, loin de la capitale irlandaise.

Bien qu'Oscar Wilde soit né et ait grandi à Dublin dans une famille bourgeoise, une grande partie de sa carrière s'est déroulée loin de sa ville natale. Après avoir terminé ses études à l'Université d'Oxford, Wilde s'est installé à Londres, où il est devenu une figure centrale de la scène littéraire et artistique de la ville.

Quant à Beckett, après avoir terminé ses études au Trinity College de Dublin, il a voyagé en Europe, vivant à Paris, Londres et d'autres villes. Beckett a passé une grande partie de sa vie à Paris, où il a trouvé un accueil chaleureux dans les cercles littéraires et artistiques de la ville. Il a commencé à écrire en français, plutôt qu'en anglais, et a publié ses premières œuvres importantes, comme Molloy et En attendant Godot, dans cette langue. Ces œuvres ont été acclamées par la critique et ont établi sa réputation en tant qu'écrivain innovant et audacieux.

Dublin vu par James Joyce

Finalement, on ne retrouve Dublin que véritablement dans l’œuvre de James Joyce, qui, pourtant, a passé une grande partie de sa, là encore, loin de l’Irlande, principalement à Zurich, Trieste et Paris. Joyce a utilisé la ville comme toile de fond pour la plupart de ses œuvres, créant une représentation détaillée et vivante de la vie à Dublin au début du XXe siècle. On peut également découvrir la ville à travers bonjourdublin.fr qui propose différents conseils quand on est de passage dans ce haut lieu de la culture irlandaise.

Dans Gens de Dublin (1914), un recueil de nouvelles, Joyce explore la vie des habitants de Dublin de différents milieux sociaux, offrant une vision nuancée et complexe de la ville. Chaque nouvelle se déroule dans un quartier différent de Dublin, créant ainsi une carte littéraire de la ville. Mais c’est surtout dans Ulysse (1922), considéré comme l'un des romans les plus importants de la littérature moderne, que Joyce fait une large place à la peinture de Dublin et de ses habitants. Il utilise notamment la structure de l'Odyssée d'Homère pour raconter l'histoire d'une journée ordinaire dans la vie de Leopold Bloom, un homme juif vivant à Dublin.

Le roman se déroule entièrement dans la ville, avec des descriptions détaillées des rues, des bâtiments et des habitants de Dublin. Joyce a même utilisé des annuaires téléphoniques et des cartes de la ville pour s'assurer que chaque détail était précis. Enfin, c’est dans Portrait de l'artiste en jeune homme, un roman autobiographique, que Joyce décrit la vie de son alter ego littéraire, Stephen Dedalus, à Dublin. Le roman suit la vie de Stephen depuis son enfance jusqu'à son départ pour l'Europe, offrant une exploration profonde de la vie à Dublin et de la lutte de Stephen pour trouver sa voix en tant qu'artiste. Une nouvelle traduction de cet ouvrage a été proposée par les Editions du 38 en 2020.

Et si l'on n'a pas le coeur à voyager, on peut tout aussi bien découvrir la culture irlandaise à travers le Centre Culturel Irlandais (CCI), à Paris, dans le Quartier latin. Avec des artistes en résidence, des expositions temporaires et une riche médiathèque, il y en a pour tous les goûts.

De Milan à Dublin, un périple livresque et politique

Autre idée d’escapade livresque, la ville de Milan, au riche passé industriel, comme Dublin, mais qui se reconvertit progressivement dans la modernité, tout en étant très associé à la mode et à l’activité artistique. Si Dublin est associée à des écrivains tels que James Joyce, Oscar Wilde et Samuel Beckett, Milan est liée au destin des écrivains Alessandro Manzoni, Italo Calvino et Dino Buzzati.

Les deux villes ont également une scène littéraire active, avec de nombreux festivals, salons du livre et événements littéraires tout au long de l'année. Si l’on veut se documenter sur Milan, un tour sur Boujourmilan.fr permet de trouver des idées. Pour pénétrer dans l’histoire du duché de Milan, on peut sans doute commencer par la lecture des Fiancés (I promessi sposi) roman historique d’Alessandro Manzoni publié en 1825. Le roman suit l'histoire de deux amoureux, Renzo et Lucia, qui sont séparés par des événements politiques et sociaux. Manzoni décrit Milan en détail, en particulier la célèbre cathédrale et les rues de la ville, créant ainsi une image vivante de la ville à cette époque.

Milan, à la croisée des chemins, entre riche passé et modernité

Si l’on veut rester côté français, n’oublions pas La Chartreuse de Parme, qui s’ouvre sur l’arrivée à Milan en 1796 des armées de la Révolution, emmenée par un tout jeune chef, Napoléon Bonaparte, alors en pleine campagne d’Italie. Mais, pour rester fidèle à l’Italie, on peut faire confiance à Buzzati, qui était un journaliste et écrivain italien qui a vécu à Milan pendant de nombreuses années. Son roman Le Désert des Tartares, publié en 1940, se déroule dans une forteresse imaginaire, mais reflète l'atmosphère de Milan pendant la période fasciste.

Mais il ne faut pas oublier que les villes de Dublin et de Milan ont une histoire de lutte pour l'indépendance et la liberté. Dublin a été le centre de la lutte pour l'indépendance irlandaise au début du XXe siècle, tandis que Milan a été un centre important de la lutte pour l'unification italienne au XIXe siècle. Les deux villes ont également connu des périodes de troubles politiques et sociaux, avec des mouvements de protestation et des conflits violents. Des traces importantes de ces combats se retrouvent à la fois sur le plan artistique et intellectuel, mais aussi dans les réalisations architecturales multiples présentes dans les deux villes.

Crédits illustration Pexels CC 0