« Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, a dit l’Homme en Rouge, vous qui avez le cœur trop sensible, cachez vos yeux derrière vos mains. Car il est là. Celui que le monde entier nous envie. Celui que tout le monde craint. Le seul et l’unique… Le Monstre d’Érêves ! »

Un cirque arrive : un cirque formidable, merveilleux… Un cirque tout aussi beau qu’effrayant. Une foule s’y précipite, dans la bonne humeur et l’anticipation. Et là, le monstre : dans sa cage, caché sous un large rideau. Certains disent l’avoir vu, savoir son horreur, pouvoir à peine supporter la vue d’un tel être…

Ce n’est que le deuxième soir que le rideau tombe pour réellement dévoiler à tous l’identité du monstre. Et quoi de plus terrible que de découvrir qu’il s’agit d’un simple petit garçon ?

Stéphane Servant tisse un récit tendre et déchirant, dans lequel la peur est source de tant d’horreurs. Les illustrations magistrales de Nicolas Zouliamis permettent de transmettre l’histoire de ce petit monstre qui n’en est pas un. Pas besoin de mots, ici : les images parlent d’elles-mêmes.

Une histoire d’une grande tristesse qu’on comprend avec évidence : un déménagement, des disputes dans une famille qui se perd, la détresse de ce jeune garçon qui ne peut plus supporter d’entendre ses parents hurler — et le bruit de la télévision ne sert plus à couvrir ces moments de colère. Alors il décide de partir. De fuguer. Sans savoir que ses pas vont le mener jusqu’au lac, là où il finira pas se perdre et être repêché par un étrange groupe de forains.