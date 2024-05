Comics, actualités : tout sur Donny Cates

Comics Super-héros

Cosmic Ghost Rider : Bébé Thanos doit mourir !

On sait que Frank Castle est le Punisher. Mais il est aussi Ghost Rider. Ainsi que le héraut de Galactus. Et même le bras droit du terrifiant Thanos. D'ailleurs, cette version du célèbre anti-héros a l'occasion de revenir dans le passé pour tuer Thanos qui n'est encore qu'un enfant. Mais... en est-il capable ? Le Multivers est à l'honneur dans les nouveaux films et séries Marvel. Loki, What If... ? , Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Ant-Man & la Guêpe : Quantumania... et ça ne fait que commencer puisque le multiversel Kang sera le vilain des prochains films Avengers. La nouvelle collection de Panini Comics propose aux fans de Marvel de compléter l'exploration de ces réalités parallèles, à travers six albums.