Churchill et le D-Day : les secrets du Débarquement  

Bien que Churchill ait été critiqué pour avoir potentiellement retardé l'opération et prolongé les souffrances en Europe, les auteurs Allen Packwood et Richard Dannatt révèlent à travers leurs recherches un portrait de Churchill en tant que stratège méticuleux et politicien d'exception, dont le rôle dans la libération de la France fut crucial.

Le livre détaille les diverses discussions, hésitations, et décisions prises par Churchill et les Alliés, enrichies par des correspondances avec sa femme Clementine, ainsi que des échanges avec des figures clés telles que le président Roosevelt, le général de Gaulle, Eisenhower, Montgomery, et Patton. Ces interactions forment la base de ce récit captivant et inédit sur les coulisses du D-Day.

Les éditions Tallandier nous en proposent les premières pages en avant première :

Allen Packwood, qui dirige les Archives Churchill depuis 2002 et est membre du Churchill College à Cambridge ainsi que de la Royal Historical Society, apporte son expertise historique.

Le général Richard Dannatt, membre de la Chambre des Lords et ancien chef d'état-major de l'armée britannique, complète cette analyse avec ses perspectives à la fois autobiographiques et historiques.