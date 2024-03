Raconter Venise par ses lagunes, en bande dessinée 

Piero Macola (1976) est un dessinateur vénitien vivant en France depuis environ 20 ans. Il a publié plusieurs ouvrages chez Futuropolis, dont Les nuisibles en 2019, et travaille également comme illustrateur en Italie, entre autres pour Internazionale. Christophe Dabitch (1968) est un écrivain et scénariste, ainsi qu’ancien journaliste indépendant.

Le livre Les passeurs de lagunes a été publié en France par Futuropolis en septembre 2023 et en Italie par Coconino Press (Lagune), avec la traduction de Piero Macola. Il a reçu le Prix BD RTL du mois de septembre 2023 ainsi que le Prix BD du festival Polar de Cognac.

Il s’agit d’un projet assez long, une collaboration artistique sur la durée de cinq ans. En effet, les auteurs ont commencé à travailler ensemble en 2017-2018, quand Christophe venait en Italie visiter Piero et les lieux qui deviendront le paysage de leur bande dessinée.

Représenter une Venise inédite

Le premier défi qui s’est posé aux auteurs était celui de raconter Venise. Une ville inscrite dans l’imaginaire collectif international et, comme le rappelle Christophe, « surreprésentée ». Il suffit de penser aux illustres précédents de Hugo Pratt et Gipi, qui décrit une sorte de lagune post-apocalyptique dans La terra dei figli (Coconino Press, 2016, publié en 2017 chez Futuropolis).

Les auteurs avaient donc une certaine crainte de représenter Venise, et ils ont choisi de s’y approcher à travers la fiction et, notamment, le recours aux souvenirs d’enfance et d’adolescence. C’est en effet la Venise de l’enfance et de l’adolescence de Piero qui est représentée, dans un style réaliste, avec une densité de couleur surprenante et des sublimes effets de lumière. Comme le rappelle Christophe, « Piero voulait représenter la lagune plus que la Venise qu’on connait », car, dit Piero, « l’idée, c’était de découvrir la ville à partir de l’eau, de la lagune ». Et les lagunes sont conçues comme « des zones de retrait, de refuge ».

Le lieu devient le protagoniste d’une bande dessinée de fiction où les thèmes du trafic de drogue et de la fermeture, qui s’oppose à l’intégration, se fondent avec le récit initiatique d’un adolescent qui a perdu son père. Il est possible de retrouver dans le texte une dimension sociale et politique, car, comme le rappelle Christophe, « quand on écrit, on part souvent de questionnements personnels, de sujets complexes ».

« Travailler avec la liberté de l’autre »

Mais, qu’est ce que cela veut dire, travailler à deux, dessinateur et scénariste, sur un projet de la durée de cinq ans, qui s’étale entre la France et l’Italie ? Ce projet, en effet, ne se limite pas à associer un artiste originaire de Venise vivant en France et un ancien journaliste français ayant un « goût pour le documentaire », mais aussi deux amis, qui ont chacun un monde imaginaire à raconter, chacun à travers son propre langage artistique.

D’après Christophe, « le découpage est l’écriture du dessinateur » et il « essaie de susciter, comme le dit un théoricien de la bande dessinée, le désir du dessinateur », à travers une écriture en « séquences », que Piero, ensuite, transforme en un certain nombre de pages dessinées. D’après Piero, en effet, « dans le récit il y a un grand potentiel visuel », tout comme à la base de la réflexion de Christophe « il y a une longue imprégnation des lieux ».

Comment peuvent se fondre aussi bien deux différentes manières de percevoir et raconter le monde ? Christophe n’a pas de doutes : à son avis, le secret est de « travailler avec la liberté de l’autre ». De cette façon de deux écritures - une en mots, l’autre en images - peut naître une troisième écriture, qui se cristallise dans les pages de la bande dessinée.

Le passeur des lagunes est donc le résultat d’une collaboration artistique et amicale, ainsi que d’une longue exploration des lieux : « Christophe venait sur mes terres » raconte Piero, « pour visiter les lieux et discuter ». Le fruit de ces voyages et de ce travail entre la France et l’Italie est donc un texte où le silence se fait récit et le lieu s’étend, prend corps et prend vie à travers les sublimes aquarelles de Piero Macola.