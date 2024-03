Avant que ne s’effondre Koinè

Cette révolution a participé à la sauvegarde d’une partie de la planète. Certaines espèces – florales et animales – ont été sauvées de justesse, alors que les écosystèmes disparaissaient les uns après les autres. Depuis, les survivants vivent en se basant sur des principes de solidarité, d’entraide et de sobriété. L’excès, la surconsommation… toutes ses notions ont disparu pour laisser place à une communauté où le partage règne en maître.

Dans cette nouvelle société, là, dans Koinè, tout le monde fait ses « quatre heures quotidiennes de travail » ; pour le reste de la journée, libre à chacun de faire ce qu’il lui plaît. Tant que l’harmonie est préservée. Bob Blaine, lui, s’occupe de tenir la réception dans une pension où des personnes viennent poser leurs valises. « Certains de passage pour une paire de nuits dans les chambres libres, d’autres installés là depuis des mois ou des années, dans leurs appartements, en attente de quoi, même eux l’ignorent. » Et puis, ce jour-là, après une nuit entière de gel qui a fait paniquer les riverains, Bob Blaine remarque trois nouveaux : une jeune femme, chambre 3, prénommée Elpy ; un personnage agenre qui a grandi « après la floraison » – le nom de la révolution –, planqué dans la chambre 17 avec son ordinateur, au nom de Aliocha ; et enfin, dans la chambre 4, Soran, un homme au bord de la soixantaine, ombre silencieuse qui hante les couloirs avec l’espoir d’oublier le passé.

Ces trois nouveaux arrivants, sans le savoir, s’apprêtent à vivre un moment bouleversant.

Dans ce creux de l’archipel de Koinè, au milieu de grandes spirales végétales à l’équilibre fragile, un séisme approche. Un séisme qui risque de tout détruire.

La Volte revient cette année avec un nouveau titre dans sa collection Eutopia : on ne peut qu’apprécier ce premier roman signé par Mélanie Fievet – dont le nom apparaît déjà dans le recueil de nouvelles Sauve qui peut - demain la santé (2020). Et quelle aventure ! L’autrice nous livre ici une série de personnages aux voix très différentes, qui résonnent à l’unisson pendant un peu plus de 100 pages. Chaque chapitre permet de plonger dans la psychée d’une personne puis d’une autre, avec une plume qui s’adapte très concrètement aux pensées et aux émotions de tous ces individus.

D’abord très intriguant, nécessitant donc de s’imprégner de chaque détail, Koinè devient rapidement un texte très fluide et facile à appréhender. Il suffit finalement de se laisser porter par cette courte aventure, qui s’interroge avec sincérité sur les potentialités de survie d’une utopie – quelle que soit la forme que celle-ci puisse prendre. Dans ce cas précis, c’est un séisme qui menace cette société. Mais que représente-t-il réellement ? Est-il plus qu'un phénomène naturel ?

Cette « Commune », aux allures idylliques, est loin d’être parfaite. Les échos du passé sont encore présents, ont profondément marqué les esprits et les corps. Car la révolution n’a que 15 ans. Le Chœur qui, ponctuellement, apparaît dans le récit, aide à poser le contexte de cette société. Émerge alors une réalité proche de la nôtre, glaçante :

« Ils persistaient à nous appeler migrants, comme si nous étions en déplacement et non pour toujours déplacés. Mouvementés ; mobilisés. Nous n’allions plus nulle part depuis des années. Des îles, puis des nations, nos cratères de rétention. De cela, pour les plus âgés d’entre nous – les plus de quinze ou vingt ans – nous parlons encore, comme nous parlons encore des morts de faim, de maladie, d’épuisement, d’empoisonnement, comme nous parlons encore des guerres qui nous furent, sans le dire, déclarées, des feux qui s’allumèrent contre nos tentes et nos cantines, encore et encore, jusqu’à ce que la mer, en les éteignant de ses marées toujours montantes, les eût rendus obsolètes. »

Mélanie Fievet nous offre ici un petit conte de toute beauté, où une plume généreuse et astucieuse se mêle à une philosophie et un regard lucide sur notre monde. C’est intelligent, c’est élégant – et c’est, comme souvent avec les éditions La Volte, un texte de science-fiction nécessaire.