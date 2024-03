Dans l'enfer psychiatrique

Voilà quelques mois désormais que Marthe Gail a été internée dans l’asile psychiatrique de Gorestown : une expérience chaotique dans un lieu où la santé mentale prend une tout autre définition. Un récit fragmenté, mais précis, qui relate la réalité quotidienne derrière les murs de l’endroit.

Entre réalité et chimères, Marthe nous entraîne dans les méandres de son esprit encore fragilisé par un traumatisme passé, laissant le lecteur oscillant en permanence entre la compassion et l’incompréhension.

Dès son arrivée, le traitement administré avait quelque chose de déshumanisant : isolement total, longues heures d’immobilité ligotée dans son lit, manipulation vestimentaire.

Au fil du temps, elle rencontre les autres pensionnaires : de Mrs Glope qui survole les repas comme une déesse béate, à la frêle Annabel qui illumine la salle de sa beauté orientale, en passant par la taciturne Mary ou le squelette ambulant Mrs Kornfeld, chacun semble hanter cet univers clos de sa propre folie…

Par touches impressionnistes, elle dépeint ce qui relèverait plutôt d’un univers carcéral réglé de main de maître par le directeur Dr Brainerd et sa garde rapprochée. Séances de ligatures et bains forcés, électrochocs et privations sensorielles : autant de pratiques controversées qui font office de soin.

Alors que sa santé mentale vacille dangereusement sous l’emprise d’hallucinations de plus en plus violentes, Marthe trouve pourtant dans la lecture et l’amitié naissante d’Annabel et Mary une échappatoire salvatrice. L’arrivée inattendue de son mari Christopher laisserait même augurer une possible rédemption. Mais dans cet univers clos où le moindre écart est réprimé dans l’œuf, jusqu’où Marthe sera-t-elle prête à aller pour recouvrer sa liberté ?

S’agit-il ici vraiment d’un lieu de soin, ou bien d’une nouvelle forme d’oppression moderne ? Au travers du destin tourmenté de notre narratrice, c’est toute la question de la folie et de sa prise en charge qui semble être posée.

Paru en 1930, le roman d’Emily Holmes Coleman (née en janvier 1899) est pour la première traduit en français par Agnès Desarthe. Un style des plus particuliers, avec une syntaxe contaminée par le trouble mental dont souffre son personnage. On suit un flux de conscience désordonné, reflet de l’état des différents protagonistes.

Dialogues décousus, tout n’est que confusion et détresse, où les émotions sont portées au paroxysme. Entre non-dits et malentendus, l’atmosphère est chargée de tensions, autant que d’incertitudes. En ces lieux, chacun lutte pour se comprendre, renouer avec son identité et se débarrasser du désespoir qui règne.

Une porte ouverte sur l’aliénation, particulièrement troublante.