Les voyages et aventures de Doug Peacock

Ceci étant, Itinéraire sans « s » me paraît inadapté tant ils sont nombreux ceux qu’il a empruntés dans sa vie. Détestant passer deux fois au même endroit, par le même chemin, il a même poussé cette obsession jusqu’à choisir des itinéraires à chaque fois différents pour, par exemple, traverser un même désert, un même terrain militaire à l’accès totalement interdit…

Doug Peacock a donc non seulement varié ses itinéraires, mais il a également varié le lieu où les tracer, le plus souvent en solitaire, en autonomie totale pour subvenir à ses besoins.

Dans ce seul ouvrage qui est une vraie caverne d’Ali Baba d’équipées terrestres, fluviales ou marines, c’est dans des îles perdues au large du Belize, dans des forêts longeant un fleuve de l’ancienne Russie soviétique, sur une rivière du cours supérieur du Missouri, dans le Haut-Arctique en pays inuit, dans des canyons isolés du Mexique, aux îles Galápagos, etc.… que l’auteur nous emmène dans quatorze voyages et autant de chapitres.

Autant d’itinéraires qui donnent le tournis, car l’homme est assez exceptionnel et je ne crois pas que le monde regorge de pareils spécimens. Derrière la bonhomie de l’individu se cache un être complexe, torturé par ses souvenirs de guerre, misanthrope malgré toutes ces années à tenter d’oublier, écologiste au fin fond de son âme, marcheur par besoin physico-moral, éternel indigné devant toute les co… ies dont l’homme a ponctué son chemin (à tel point que la ligne n’est pas pointillée, mais continue !), tellement perméable au milieu dans lequel il se trouve (ne parlons pas d’autre chose que du milieu naturel) qu’il semble chez lui partout, rempli d’une connaissance du vivant qui émerveille !

D’ailleurs, je pense qu’il faut féliciter sur ce point Jacques Mailhos, le traducteur, qui a certainement dû s’arracher quelques cheveux en se trouvant confronté à des énumérations diaboliques tant de la faune que de la flore des différents lieux qu’il visite ! Ce n’est plus une narration autobiographique, c’est une encyclopédie du vivant !

Engagé, Doug Peacock l’est sans conteste, lui qui a été à l’origine de la création de diverses associations dont la protection de l’environnement est l’ambition vitale. Lui qui, sans s’en vanter (sauf en ce qui concerne l’ensevelissement de son mentor/ami Ed Abbey dans la solitude d’un désert immense au mépris de toutes les lois qu’il a allègrement transgressées pour cela), a été plus souvent qu’à son tour cet « éco-guerrier » que nous annonce le titre de ce recueil ! Juste après avoir été le modèle ayant servi à Edouard Abbey pour son héros magnifique dans son roman éco-combattant Le Gang de la Clé à Molette : George W. Hayduke ! Un vétéran du Viet Nam, comme Doug Peacock, capable de se fondre, comme lui, dans la nature et d’en ressortir, sans crier gare, pour, ici ou là, donner du fil à retordre aux destructeurs de paysages, de biotopes, de cours d’eau, de sites archéologiques… puis d’aller se planquer quelque temps sur une rivière désertée pendant que le FBI tente de lui mettre la main dessus (chap 7) !

Car c’est aussi cela que le lecteur découvre au fil de ces 300 pages denses et fortes (magnifiquement agrémentées de deux inserts de photos couleur superbes et opportunes sans que l’éditeur ne se soit autorisé une explosion du prix de vente de l’ouvrage) : Doug Peacock, en plus de tout le reste, en plus de l’écologue, du météorologiste, du connaisseur et admirateur des Premières Nations, du chasseur et du pêcheur raisonné... est un archéologue chevronné qui raconte, dans l’avant-dernier chapitre, comment il a voulu « remettre à leur place » tous les objets qu’il avait collectés tout au long de sa vie : des fragments de poteries, des lames à encoches, des pointes de flèches… plutôt que de les vouer à l’ennui au fond d’un tiroir d’un musée où, peut être, personne ne viendra jamais seulement les regarder !!!

Moi, le descendant du Vieux Monde, croyant que seul le vieux continent avait un passé, j’ai découvert (après les dinosaures dans le polar de Craig Johnson, Bones) que le Nouveau Monde avait un passé bien plus ancien que l’école ne me l’avait laissé entendre (en tous cas, elle a bien oublié de m’en parler au même titre que des Égyptiens !) : une révélation !

Le titre français du livre n’a cependant rien à voir avec le titre de l’ouvrage paru aux États-Unis et j’avoue ne pas bien comprendre ce grand écart. Même s’il est bien une des images de l’homme, il est un peu racoleur. L’avoir intitulé « Was It Worth It ? » (Cela en valait-il la peine ?) n’est pas un gage de certitude guerrière, mais c’est certainement à l’image de l’homme qui se cache derrière ces récits de baroudeur infatigable et impressionnant : un amoureux fou et transi de la nature capable de s’extasier de longues minutes durant devant l’empreinte d’une patte de jaguar !

Un monument, cet homme. On ne peut que regretter d’être convaincu que le suivre aurait été une expérience phénoménale.