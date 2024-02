Le goût des fraises : sous les serres, l'amour bourgeonne  

Quand son grand-père se blesse à la jambe et doit être hospitalisé, Sara n’a plus le choix : elle va devoir passer ses vacances à récolter les fraises sur l’exploitation familiale. Comme elle n’y connaît rien, elle doit s’en remettre entièrement au producteur local, le beau mais intimidant Minori.

D’abord terrifiée, Sara ne tarde pas à revoir son jugement. Le fermier trentenaire est juste un peu bourru et taciturne, mais il a un bon fond, il est attentif, et surtout, il est absolument fan de fraise, au point que toutes ses affaires personnelles soient roses… Sara est sous le charme, mais ne se fait pas beaucoup d’illusions : il a treize ans de plus et ne doit la voir que comme une gamine.

Minori, habitué à travailler avec un papy, ne s’attendait pas à voir débarquer une petite jeune pleine d’énergie sur la plantation. Mais lui qui est si solitaire se sent de plus en plus revigoré par la présence de Sara. Il ne parle plus que d’elle à son meilleur ami qui est au bord de l’implosion. Il faut qu'il ose quelque chose !

Un amour pur entre deux adultes

À tâtons, ils se font des petites avances l’un à l’autre, mais à chaque fois, leur manque de confiance les pousse à tout mal interpréter. Pourtant, ces échecs successifs vont leur permettre de se rapprocher. Et sur le terreau de leur confiance mutuelle, leur amour pourrait bien commencer à fleurir…

Un garçon et une fille qui craquent l’un pour l’autre, mais sont un peu maladroits. Cette histoire peut vous sembler classique, mais ici, c’est justement ce qui est particulièrement réussi : Le goût des fraises est agréable par sa simplicité. C’est une petite romance basique, finie en quatre tomes, mais qui va précisément droit au but en s’affranchissant de certaines lourdeurs du genre.

Loin des clichés de lycéens maladroits, sans toxicité, sans malentendus qui s’enchaînent à l’infini, deux adultes consentants apprennent à se faire confiance mutuellement, à s’aimer et à s’ouvrir à l’autre même s’ils en sont à des stades différents de leur existence. Leurs cœurs bourgeonnent dans la tiédeur des serres de fraises, pour procurer au lecteur une douceur toute simple.

Des fraises et de la discussion

Le dessin s’accorde bien à la tonalité de la série : sans être particulièrement travaillé ou marquant, il n’est pas non plus banal, et prolonge l’expérience agréable d’un récit qui avance juste à la bonne vitesse.

La différence d’âge entre les deux personnages n’est pas anodine — Minori a 13 ans de plus que Sarah — mais nos héros en sont parfaitement conscients et rien ne se fait dans la contrainte, Minori n’est pas insistant et Sarah très consentante. Tout se passe sans ambiguïté ni manipulation, ce qui est particulièrement appréciable. Ils ont tous deux une bonne part d’inexpérience, on les sent sur un pied d’égalité et on a envie de les encourager. Au passage, on en apprend aussi sur la culture des fraises, avec tout un tas de détails techniques, puisque Minori est un véritable passionné.

Avec son ton léger et son rythme prenant, cette petite romance tranquille a décidément la douceur des fraises bien mûres.