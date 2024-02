L'Inconnu de la rue Vivienne : Uchronie culinaire, en plein Directoire

Antonin a été recueilli par la famille Ramponneau, après un traumatisme mystérieux. Devenu orphelin très tôt, il travaille comme apprenti pâtissier dans la capitale. Une existence précaire, qui changera quand le cuisinier Laguipière, célèbre dans la capitale, le recrutera. Lui-même doué pour ses créations culinaires, il sera remarqué par le prince Talleyrand, qui rend visite aux maîtres queux de son époque.

Voilà tout juste un an que Louis XVI est mort décapité, en compagnie de son épouse, amatrice de brioche, Marie-Antoinette. Antonin cultive un goût pour l’Histoire, et particulièrement celle de Louis XVII, emprisonné au Temple, où il mourut de la tuberculose.

Un roman attisera sa curiosité : une dystopie, bien avant l’heure, où l’on envisage une évasion miraculeuse. Quelle délicieuse hypothèse ! Et pourquoi pas ?

À cette époque, Antonin rencontrera Juliette, jeune révolutionnaire impliquée dans un complot politique : leur objectif est de renverser le Directoire en place, régime dictatorial attaqué de toutes parts.

Agressée lors d’une tentative d’assassinat qui échoue, Juliette a sur ses talons la police de Fouché : Antonin se retrouve alors impliqué dans une énigme concernant des documents volés. Il s’agit d'une preuve de la correspondance secrète et perfide entre le ministre des Affaires étrangères, Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, et Louis XVI.

Ces éléments étaient cachés dans l’armoire de fer du palais des Tuileries et mettaient en cause plusieurs personnalités de l’époque, dont le marquis de La Fayette et le comte de Mirabeau. Leur contenu aurait des conséquences considérables sur le paysage politique de l’époque.

Notre apprenti cuisinier entend alors mener sa propre enquête, avec Aubin Grandmaison, un bibliothécaire qui lui apprendra les arcanes du pouvoir. Il partira alors pour Lyon, à la rencontre de figures obscures…

Imbriqué dans les intrigues politiques de la Révolution française et du règne de Napoléon, L’inconnu de la rue de Vivienne souffre parfois d’un rythme inégal, du fait d’ellipses narratives poussées.

Cependant, on savoure la qualité de documentation — bien que l’autrice elle-même avertit charitablement le lecteur : « [C]e livre est un roman. Ainsi, bien que l’auteur ait eu à cœur de respecter la chronologie historique et retranscrire le plus fidèlement possible l’esprit du temps et de ceux qui ont fait l’Histoire, quelques libertés ont dû être prises dans l’intérêt du récit. »

En fait de licences, une galerie de personnages hauts en couleur prend forme sous la plume de la romancière : leur psychologie varie selon les niveaux d’implication que le récit leur accorde. Mais l’Histoire nous apprend, elle aussi, que l’engouement pour une cause emporte plus souvent les êtres dans la folie des événements qu’ils ne les guident par la force de leurs convictions personnelles.

Sorte d’uchronie culinaire, goutue à bien des égards, le livre donne à voir de façon originale les tourments de la période révolutionnaire à travers le prisme du petit peuple. Un éclairage décalé sur des événements majeurs de notre histoire.