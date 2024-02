L'inconnu de la rue Vivienne

Le mystère Louis XVII Le 19 janvier 1794, trois silhouettes pénètrent dans la prison du Temple pour faire s'évader Louis XVII, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le lendemain matin, l'enfant royal se retrouve seul dans les rues de Paris. Déboussolé, affaibli, il est détroussé et laissé pour mort dans une ruelle crasseuse. Louis ne doit son salut qu'au courage d'une jeune fille, Juliette Ramponneau qui lui porte secours et l'accueille chez ses parents. Pendant ce temps, Pierre de Saint-Régent part à la recherche du fugitif et parvient à remonter sa trace jusqu'à la maison des Ramponneau. Ne pouvant pas garder Louis chez elle plus longtemps, la mère Ramponneau le confie au boulanger-pâtissier du quartier, Fernand Dubrest. Louis XVII devient Antonin, et livreur de pains au lait. L'histoire reprend cinq ans plus tard à la faveur de deux évènements : la sortie d'un roman intitulé " Le cimetière de la Madeleine " défendant la thèse de l'évasion de Louis XVII et l'attentat de la " machine infernale " contre Napoléon Bonaparte. Deux événements orchestrés par Pierre de Saint-Régent qui changeront les cours de l'Histoire, et de la vie de Louis.