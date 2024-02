Elric Tome 2 : Elric le navigateur sur les mers du destin

Alors qu'il se trouve sur un rivage, perdu dans son exploration des Jeunes Royaumes, Elric est recueilli par un navire à bord duquel se trouvent Corum, Erekosë et Hawkmoon, autres incarnations du Champion Eternel. L'énigmatique capitaine fait remarquer qu'Elric est son dernier passager sur un navire qui se déplace entre le temps et les dimensions, et qu'ils ont une mission à accomplir dans la cité légendaire de Tanelorn, assiégée par des sorciers jumeaux. Au cours de son épopée et de sa quête pour retrouver son propre monde, il fera également la rencontre du fameux comte Smiorgan le Chauve.