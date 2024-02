Drame à Parme, voilà Soneri qui rapplique

Alors c’est presque avec soulagement qu’il reçoit cette information de son collègue : il y a eu un suicide près de la gare. Suicide qui fait peu de doutes. Mais il est peut être utile qu’il aille s’en assurer. Dans la zone de travaux d’un ancien hôtel.

Sur place, Soneri ne peut que constater la très forte probabilité du suicide même si l’absence de toute trace laissée par l’homme est, sinon préoccupante, en tous cas peu habituelle : pas de papier, pas de mot laissé à l’attention de quelqu’un ! Alors que les vêtements de qualité que porte l’homme sont peu cohérents avec le cadre sinistre et désolant de son geste. Mais les premiers recoupements de ses collègues ne laissent plus de place aux questions.

Sauf une : qui est cet homme à qui il faudra bien trouver une sépulture quelque part ?

De retour à la Questure, Soneri est renvoyé dans les temps anciens de sa jeunesse en voyant arriver avec la fourrière une magnifique Vespa Primavera 125 récupérée dans un camp de Roms dont deux membres s’étaient fait coincer alors qu’ils tentaient de braquer un concessionnaire. Une Vespa mythique ! Volée, bien sûr. À un propriétaire-collectionneur, à n’en pas douter, qui ne devrait pas être trop difficile à identifier, lui. Contrairement au suicidé…

La routine ! Rien de nature à empêcher Soneri de se retrouver devant une bonne table en compagnie de quelques verres de vin…

Mais le mauvais temps aurait dû l’alerter : la journée ne pouvait pas être complètement tranquille.

À peine entamée une digestion pourtant indispensable, le téléphone sonne : un appel confus d’une femme a annoncé à ses collègues une attaque au couteau qui s’est soldée par la mort de l’agressé.

Sur place, les premières constatations laissent penser à un agresseur vraisemblablement connu de sa victime, assez enragé pour l’avoir lardée de nombreux et violents coups de couteau, inaperçu par la compagne de la victime qui était sous la douche quand la sonnette avait retenti.

Une victime, elle, fort connue puisque, même s’il s’était « rangé » depuis des années, il avait été un des leaders des mouvements de révolte des années 68 qui avaient vu les rues des villes italiennes s’embraser. Elmo Boselli n’avait certainement pas eu que des amis, surtout du fait de sa propension à jouer de son charme devant tout ce qui portait jupon.

Alors ? Vengeance politique ? De jalousie ? Crime d’argent ?

Entre Parme, les Apennins, La Spezia et Le Cinque Terre, Valerio Varesi va nous entraîner dans une enquête pleine de points obscurs sur toile de fond d’évènements politiques qui ont secoué l’Italie à la fin des années 1960.

Mon ignorance abyssale de l’Histoire Italienne, d’une manière générale et contemporaine en particulier, m’a permis de profiter à fond de ces morceaux de rattrapage qui sont le terreau de l’intrigue qui se déroule : depuis les manifestations et les mouvements étudiants, jusqu’aux rassemblements ouvriers en passant par la montée du communisme et les mouvements anarchistes les plus radicaux.

Chacun y a trouvé un peu de ce qu’il y a mis et beaucoup de ce que les autres ont apporté. À coup sûr, une marmite dans laquelle tous les travers humains ont pu, avec délectation, se manifester : recherche du pouvoir (et sinon lui, la première place parmi les Figures de la Révolte), la jalousie, les passions dévastatrices et toutes leurs conséquences.

EXTRAIT - Valerio Varesi : un mystérieux jeune homme s’est pendu

Trouver son chemin vers la clé de l’énigme en se frottant à des évènements survenus plus de dix ans auparavant n’est pas une affaire aisée pour le Commissaire. Mais Soneri, qui bénéficie de quelques conseils avisés de sa compagne pour qui Parme ne semble pas avoir de coin d’ombre, glisse de pistes en indices et de témoins en suspects avec cette bonhomie qu’il semble tirer de ces copieux repas italiens aux saveurs délicieuses rehaussées de quelques verres de vin, dont l’accord aux mets doit certainement contribuer à la lubrification des neurones.

Pour Sherlock Holmes, les enquêtes se mesuraient en pipes ! Pour le Commissaire Soneri, elles se mesurent en agapes…

Ce qui permet d’ajouter à la leçon d’Histoire Italienne, quelques rudiments culinaires !

Tout cela ne fera pas obstacle à l’avancement de l’enquête qui va finir par atterrir là où, personnellement, je ne l’attendais pas.

Un bon petit polar pour une soirée au coin du feu.