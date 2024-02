Annie Le Brun : “Le sol est hauteur

Ce même recueil est fortement influencé par le Surréalisme et l’écriture automatique. En 1968, en pleine tempête estudiantine, elle se lie également d’amitié avec les écrivains Vincent Bounoure et Claude Courtot, qui joueront un rôle important dans sa vie. Elle se consacre par la suite à l’édition aux côtés de son époux.

En 1977, elle publie un essai controversé Lâchez tout, en réaction au mouvement féministe. Son inspiration à cette époque semble portée par le goût pour la subversion, avec une conception très singulière de la littérature où la représentation joue un rôle de leitmotiv.

Ainsi l’image, n’est pas qu’un simple calque de la réalité, mais induit également un pouvoir non-contraint de profondeur et de fascination, en sublimant le réel vécu comme une expérience intérieure, en référence notamment à Georges Bataille. Poésie dite de l’absolu, qui toujours cependant tend vers l’éphémère, comme en témoigne son écriture elliptique (épileptique) et visant une temporalité idéelle – au regard d’un inconscient souvent versatile.

À cet égard, son œuvre peut être considérée comme un parcours multiple et sinueux dont les tensions permanentes sont évocatrices d’un imaginaire malmené et vraisemblablement dévastateur.

Occasion, pour les éditions Gallimard, de remettre au goût du jour cette poétesse méconnue et discrète grâce à une publication intitulée Ombre pour ombre, dans sa prestigieuse collection Folio Gallimard. Et voilà ce qu’elle nous dit :

Ma peur contre quel soubresaut de la mémoire, allons-nous déboucher en courant sur la lande de cette peau que je déchiffre pour la première fois ?

Cette peau en effet, dont on ne sait si elle est « ancienne » ou toujours « neuve » ; atemporelle en quelque sorte, de sa propre vacuité où la mémoire semble affirmer un devenir incertain et qui cherche encore sa terre nourricière, inexorablement, dans l’errance coutumière de la poétesse :

Comme aussi bien le théâtre humide qui s’écroule à chaque fois restent, évasifs, les rires écarlates des jambes pour avaler le sillage pirate de mes ventres déployés.

Et quel théâtre, qui ne soit qu’une vaine représentation de l’indicible attente et contre laquelle la vision nocturne vient s’échouer lentement, calmement, sans brutalité aucune, puis finalement vient s’écrouler, dans l’objet jamais mis en cause et sans jamais occulter la phase finale en l’attente presque dérisoire d’une possible révélation.

De l’imprécision cette fois-ci volontaire, des termes déployés sur la page presque blanche. En ce sens Annie Le Brun se garde bien de nourrir une histoire insensée dont l’inconscient lui-même serait l’alibi. Elle préfère suggérer (des images) plutôt que démontrer qu’elles existent ou bien alors et plus justement se nourrir jusqu’à se rassasier de leur accoutumance.

Et fatalité, là encore des termes qui enjoignent à ne rien ressentir, ou si peu, même si les crépuscules n’ont rien d’hasardeux, crapuleux par essence et certainement par perversion, dont la poétesse tente à chaque fois maladroitement de s’exfiltrer, mais cette fois-ci par sourde nécessité et non comme on pourrait le croire, de manière accoutumée - que l’on retrouve presque naturellement « dans la plaine carnassière du mensonge ».

On est loin alors de la lande rédemptrice et fidèle, sa nature immaculée de songes, et même si au fond de la forêt, la lumière n’est plus vierge comme prise dans l’apesanteur du vertige.

Le poids de notre existence creuse jusqu’à la fibre les chemins que nous empruntons.

Au fond de la pierre, les racines du cœur.

Le chaos

La blessure

L’irréversible

Comme une obsession soudaine et mal venue en quête d’une nouvelle échappatoire plus admissible celle-ci, car « le sol est hauteur ».

La liberté d’écrire à sa guise …

On le voit bien ici, la poétesse tente de se départir des troubles qui l’assaillent, en cherchant à tâtons une position qu’elle aurait aimé prendre, sans forcément avoir des comptes à rendre.

Ô liberté du positionnement ! L’image soudaine, imprévisible, n’est jamais que le revers d’une intention cachée, qui vient ronger la surface, en défiant l’âme, comme pour laisser à la poétesse une ultime chance de s’échapper d’un monde fantasque qu’elle a elle-même créé comme un simple surgissement éphémère, de ce à quoi elle semble rivée, de manière presque incompréhensible de soi-même et de l’autre.

« L’amour vise toujours contre nature », conclut-elle allègrement, dans un profond soupir irréversible.