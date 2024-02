Que faire de l’IA ? Cette question rappelle sans équivoque l’inquiétude rhétorique des parents face à une progéniture turbulente : « Qu’est-ce qu’on va faire de toi ? » Propulsée sous les feux de la rampe médiatique, notamment grâce à la solution ChatGPT d’OpenAI, l’intelligence artificielle suscite amusement, fascination et préoccupations, mais ne laisse personne indifférent.

Il est primordial d’adopter une vision d’ensemble : le parcours de cette technologie est ponctué de multiples avancées, marquant des changements significatifs de paradigme. De la cybernétique aux méthodes symboliques et connexionnistes, comprendre l’IA nécessite, selon l’essayiste, de se détacher de la vision anthropomorphique courante et de ne pas la réduire à une simple capacité de calcul, car c’est la notion même d’intelligence qui est en jeu.

ENQUÊTE - De Her à Heidegger : faire l'IAmour avec la machine

En mettant en exergue les contradictions entre visions utopiques et dystopiques, ainsi que les dilemmes éthiques et sociaux, Vivien García invite à une réflexion critique sur notre futur technologique. Il explore la diversité des approches et des applications de l’IA, soulignant sa complexité et ses multiples dimensions. La seule réponse proposée est d’encourager le dialogue, afin de mieux se comprendre.

Le danger serait de négliger la complexité de l’IA au profit de récits de science-fiction réducteurs, voire alarmistes. Seule une démarche interdisciplinaire permettra un usage responsable et démocratique de l’IA, prenant en compte ses implications sociétales. Il est crucial d'envisager une gouvernance éthique.

L’IA ne se résume pas à un seul système, mais englobe des technologies capables de résoudre divers types de problèmes, chacune avec ses spécificités. Plutôt que de viser une intelligence artificielle générale, le développement d’IAs spécialisées pour répondre à des besoins précis semble plus judicieux.

À LIRE – "C'est la première fois de l'histoire qu'une IA remporte un prix littéraire"

Cependant, la création de ces outils doit être encadrée par des considérations éthiques, politiques et critiques, notamment pour évaluer les aspects normatifs des technologies et leurs répercussions sociales. L’humain ne doit pas être vu seulement comme un rival, mais aussi comme un collaborateur dans l’union entre technique et esprit critique.

Les défis sont nombreux dans le développement des IAs : qualité et partialité des données, protection de la vie privée, surveillance accrue, impact sur l’emploi et aggravation des inégalités. Cependant, l’avenir n’est pas à une domination inconditionnelle de l’IA :

« D’autres pistes continuent d’être explorées : privilégier la qualité des données d’entraînement sur leur quantité, développer des architectures de réseaux de neurones plus performantes pour certaines tâches, réduire l’utilisation de données étiquetées dans des domaines où elles sont encore trop présentes. » Vivien García — Que faire de l’IA ? (Lire un extrait)

« Le progrès fait rage », disait Philippe Meyer il y a près de 30 ans.

Concernant ChatGPT, premièrement interrogé, qu’en pense-t-il ? Naturellement, nous lui avons posé la question.

En tant qu’intelligence artificielle, je ne possède ni opinions ni sentiments personnels. Toutefois, je peux constater que les analyses de Vivien García mettent en évidence l’importance d’une réflexion éthique et d’une réglementation autour de l’IA. Elles soulignent la nécessité de saisir les implications sociales, économiques et politiques de l’intégration de l’IA dans nos vies. Ces débats sont essentiels pour un développement responsable de l’IA, visant à optimiser ses avantages tout en réduisant les risques et inégalités potentiels. En tant qu’entité artificielle, je n’ai pas de conscience, de ressenti ou d’opinion. Ma réponse repose sur les informations et instructions fournies par les humains, avec pour but d’offrir des analyses pertinentes, sans implication personnelle ou préoccupation.

On pourrait alors conclure avec Philippe Meyer : « Le futur ne manque pas d’avenir. »