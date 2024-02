Un monde moderne ? La Grande Librairie questionne le progrès...

Immortel depuis près de 15 ans, médecin, diplomate, mais surtout romancier, lauréat du prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil (Gallimard), Jean-Christophe Rufin a toujours cerné avec finesse et acuité les enjeux du contemporain. Dans D’or et de jungle (Calmann-Lévy) il imagine un coup d’état commandité par des géants du numérique. Un roman d’aventure, mené tambour battant, qui explore la puissance retorse des multinationales, des technologies et de l’information. Et si les GAFAM avaient bel et bien le pouvoir de gouverner le monde ?

Cette question est au cœur du travail d’Asma Mhalla, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la technologie et de l’intelligence artificielle (IA). Avec Technopolitique (Seuil) elle explique en quoi l’utilisation massive de la technologie menace nos démocraties. Face à ce constat, de quels leviers disposent les états pour sécuriser leur modèle politique ? Technologie et démocratie sont-elles compatibles ? Mais surtout, de quelles armes doter le citoyen de demain afin de préserver sa liberté et son humanité ? Un essai implacable et revigorant sur les grands défis de ce siècle !

Puisqu’on parle d’intelligence : au regard de l’évolution spectaculaire des performances de l’IA, arrivera-t-il un jour où les machines seront capables de penser à notre place ? Que les plus angoissés d’entre nous se rassurent : en philosophie, l’Intelligence artificielle ne servirait à rien ! C’est ce que soutient Raphaël Enthoven dans L’esprit artificiel (Éditions de l’Observatoire). La pensée humaine et nos cerveaux ont encore de beaux jours devant eux…

…Et si les nouvelles technologies avaient justement le pouvoir d’augmenter les capacités de notre cerveau ? D’après Raphaël Gaillard, la révolution que constitue l’hybridation du cerveau humain par la technologie est déjà en marche, notamment dans le domaine médical. Si cette hybridation est inévitable, à quelles conditions peut-elle constituer un progrès pour l’humanité ? Réponse dans L’homme augmenté (Grasset).

Si ce nouveau monde a de quoi nous déboussoler, doit-on pour autant renoncer à le comprendre ? Dans Python (POL), Nathalie Azoulai s’emploie à craquer les mystères d’un monde qui lui échappe et qui pourtant régit nos existences de manière invisible : le code ! Du jour au lendemain elle décide de s’initier à cette écriture informatique. L’occasion pour elle de se confronter à une jeunesse qui la fascine et de s’interroger sur l’avenir de la littérature à l’heure de ChatGPT et du règne des algorithmes.

Vous le savez : la force de proposition d’un algorithme ne rivalisera jamais avec les conseils d’un libraire ! Nos libraires de la semaine, Laure-Marie Leguay et Aurélie Dalmar, en sont la preuve vivante ! En 2022, elles ont eu la riche idée de reprendre une librairie, située à Saint-Denis (93) et de la nommer « La P’tite Denise ». Leur engagement : faire vivre le livre sous toutes ses formes.