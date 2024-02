Urbance : guerre des sexes dans un enclos de béton  

Des décors faits de blocs de bétons graphés et de rames de métro abandonnées. Des clans aux allures de street artists, arborant side cuts et des piercings à foison. Une muraille immense qui bouche l’horizon. Et une tension permanente, de luttes pour se fournir en drogue en cris pour réclamer la liberté.

D’un côté, les hommes, de l’autre, les femmes. Depuis qu’une maladie mortelle sexuellement transmissible a décimé l’humanité, une organisation du nom de Coevo a imposé ses normes et formellement interdit tout contact entre les deux genres. Dans la haine l’un de l’autre, ils ont de part et d’autre bâti des systèmes sociaux différents. Côté hommes, Kenzell s’apprête à faire ses débuts sur la scène musicale underground, tout en sécurisant l’approvisionnement d’une nouvelle drogue confidentielle. Côté femmes, Lesya vient de s’installer dans un nouveau district et le bizutage de ses consœurs va l’emmener dans une mission des plus périlleuses, de l’autre côté du mur…

Dystopie urbaine

La rencontre de nos deux héros que rien n’aurait dû faire se croiser va bouleverser l’équilibre précaire du système. Un petit dérapage, et les voici confrontés à des mécanismes qui les dépassent, en commençant par l’obscure organisation de Coevo…

Dominé par son esthétique urbaine nourrie de musique électro, Urbance nous enserre dans ses cases pour nous faire pénétrer dans ses ruelles sombres et ses souterrains. Dans une ambiance à la Cyberpunk, les genres se mêlent, entre combats au corps à corps, intrigue politique, scène musicale et dystopie puritaine. Le parfait paradigme pour dessiner un florilège d’héroïnes affranchies des préjugés sexistes et prêtes à tout pour servir les intérêts de leur communauté, toutes plus badass les unes que les autres.

Ambitieuse création française

Urbance s’inscrit dans la nouvelle vague du manga de création franco-européenne, et s’affranchit donc en partie des codes visuels traditionnels pour emprunter aux comics. La société liberticide présentée au fil des pages ne demande qu’à être brisée, comme dans toute bonne dystopie, et le stress monte à mesure que l'on progresse dans la lecture - stress qui est à son comble chez chacun des personnages, tiraillés par leur peur et leur soif de l’inconnu, et raidis par la tension sexuelle qui régit toute leur société.

L’histoire en deux temps, qui suit en parallèle deux galeries de personnages, donne au récit une ambiance de jeu vidéo, donnant l'impression de se promener dans une map pour explorer tour à tour plusieurs facettes du même monde.

Il y a d'autant plus à découvrir que l’univers d’Urbance est divisé en un grand nombre de factions, toutes régies par des règles uniques - heureusement qu’il y a quelques résumés et schémas en début et fin de volume pour s’y retrouver. De nombreuses zones d'ombre demeurent à l’issue de ce premier volet, mais le tome 2 est prévu pour juillet 2024.