Le Sherlock Holmes de Miyazaki bientôt remasterisé

France Télévisions pense à la jeunesse, et encore plus à l'approche du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (du 29 novembre au 4 décembre prochain). Le groupe annonce plusieurs adaptations, dont celles de Tobie Lolness, basée sur les romans à succès de Timothée de Fombelle et François Place, et de Sam et Julia, d'après les livres de Karina Schaapman.