Le Voyage de Shuna, un conte envoûtant signé Hayao Miyazaki

Dans ce conte – puisqu’il est présenté comme tel –, nous rencontrons le jeune Shuna. Il est le prince d’une contrée reculée et terriblement pauvre : là-bas, pas une plante ne pousse. Les récoltes ne donnent rien, si bien que le peuple survit à peine, de même que leurs troupeaux. Chaque habitant naît et meurt sans jamais connaître autre chose que la faim et la fatigue.

Un jour, Shuna découvre un voyageur effondré sur le chemin. Accueilli par ce peuple démuni, l’homme révèle au prince l’existence de graines miraculeuses, capables de prendre racine n’importe où et de nourrir des pays entiers. Pour les trouver, il faut se diriger à l’Ouest, jusqu’au bout de la terre. Mais ce voyage est périlleux, long, difficile. Et personne n’en est jamais revenu.

Shuna n’hésite pas une seule seconde. Ignorant les supplications et les mises en garde des anciens, il rassemble ses affaires et part à l’aventure. Pour seul compagnon, son fidèle yakuru. Le chemin est semé d'embûches et lui fait découvrir une humanité en pleine dérive. Pourtant, il persiste, jusqu’à atteindre la terre des être divins.

« Recouverte d’une épaisse végétation, l’île semblait n’avoir jamais été dérangée par les hommes. [...] Aucune bête n’était menaçante, aucune n’était menacée. Shuna fut empli d’un sentiment de calme profond. »

Paru dans sa version originale il y a une quarantaine d’années, Le Voyage de Shuna a enfin été offert à un lectorat francophone brûlant d’impatience. Les férus des films du Studio Ghibli ne manqueront pas de trouver, nichés dans cette histoire inédite, les quelques éléments qui seront présents plus tard sur les écrans de cinéma. Certains personnages, certains lieux semblent familiers, quoique tout de même uniques. Et c’est sans surprise que certains thèmes trouvent une place de choix dans ce récit : ainsi, la nature est omniprésente, aussi cruelle que magnifique. La morale est là, sous nos yeux, avec ces immenses créatures qui travaillent sans relâche dans ces champs infinis pour cultiver ces graines magiques. Avec cette lune, qui naît et meurt chaque jour au même endroit. Avec le dédain humain, qui se permet de sacrifier ses semblables pour subsister, sans se soucier des conséquences. Avec cette illusion d’abondance, tandis que d’autres lieux souffrent du manque et de la désolation. Un équilibre brisé, voilà ce que nous montre Le Voyage de Shuna.

Mais aussi l’espoir de faire mieux, à travers les jeunes personnages qui font vibrer cette histoire. D’un côté, un Shuna plein de bonne volonté et d’un altruisme irréprochable. Son seul souhait : faire le bien autour de lui. Il est guidé par une force inouïe, capable de soulever des montagnes pour son peuple. De l’autre côté, Théa, cette jeune esclave qui le soigne avec diligence jusqu’à son rétablissement. Une héroïne telle que Miyazaki nous a habitués à les voir : foncièrement humaine, déterminée, indépendante et courageuse.

Le travail de traduction de Léopold Dahan est délicieux. Sans aspérité, sans pas de côté, les mots de Miyazaki trouvent son public français avec une simplicité folle. De quoi rendre l’expérience d’autant plus impactante. Les dessins de Hayao Miyazaki, eux, sont magiques. Dès les premières pages, c’est un monde onirique qui s’offre à nous. Malgré la noirceur de certains sujets abordés – comme celui de l’esclavage, notamment –, demeure une place à la lumière et à la bonté. Comme la promesse d’une vie plus douce, ici à travers quelque chose d’aussi petit et fragile que des graines dorées.

Une merveilleuse épopée.