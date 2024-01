Brigantus, soldat romain en quête de rédemption

Dans Banni, premier tome de la série scénarisée par Yves H. et magnifiquement illustrée par Hermann, nous sommes transportés en l'an 84 après J.-C., explorant les brumes mystérieuses du nord de l'Écosse et ses peuples indigènes. Au cœur de cette épopée se trouve Melonius Brigantus, un colosse sculpté par Rome, un guerrier aussi puissant que silencieux, déchiré entre la loyauté impérieuse envers Rome et un désir ardent de liberté et de paix intérieure.

« L’obscurité… la pénombre… la noirceur… les fers qui s’entrechoquent et tranchent les chairs… les cris de douleur… le sang, les larmes, les insultes. Je ne connais que ça. » – Melonius Brigantus

L'odyssée de la légion romaine, à laquelle il appartient, se déroule vers un avant-poste en territoire picte, marquant un périple lourd de funestes présages. Brigantus, surnommé de façon méprisante "Le Picte" par ses camarades hostiles, incarne la complexité et les contradictions d'un soldat en conflit permanent avec son environnement et ses propres convictions.

Et cette phrase, qu'il se répète : « Il se dit qu’au bout du tunelle le plus sombre brille la lumière. Ce jour-là, le soleil se lévera et me guidera vers des rivages où volent des oiseaux blancs. Là, m’attendra une jeune femme au regard clair. Elle me réchauffera le coeur de son sourire. Je trouverai auprès d’elle le pays pour me sentir chez moi. »

La mise en page de Banni est splendide, alternant de majestueuses illustrations épiques pour des séquences clés et des scènes d'action vibrantes. Le tempo varie, ralentissant parfois pour tisser les fils d'intrigues politiques ou éclairer le contexte historique, avant de se briser soudainement avec des transitions abruptes entre action intense et narration plus posée.

Cette structure rythmée et imprévisible invite le lecteur à s'immerger pleinement dans l'époque romaine, chaussant un instant ses caligae, ces sandales lacées des légionnaires.

Et puis, il y a ce trait de Hermann, qui frappe par son réalisme – et le clin d’oeil aux lecteurs, qui retrouveront en page 7 un militaire dont le visage s’impose comme une évidence : Jeremiah est là, à observer le lointain, durant son tour de garde… Alors que nous l’avions quitté en octobre dernier dans Celui qui manque, tome 40 de ses aventures. Un invité surprise dont on se délecte.

L'attention méticuleuse aux détails et aux expressions des personnages insuffle vie et profondeur à chaque page. L'utilisation de couleurs sombres et terreuses, ainsi que les teintes rougeoyantes et orangées des scènes de bataille, intensifient l'atmosphère chargée et dramatique du récit.

Visuellement saisissant, Banni entrelace habilement l'Histoire et les histoires personnelles dans un récit riche et nuancé. Le style graphique expressif de Hermann sert remarquablement bien la dualité complexe de Brigantus, pris dans un conflit qui le répugne, mais dont il ne peut s'échapper, sauf peut-être par la mort.

Cette bande dessinée est un tour de force narratif et artistique, reflétant les nuances et les tragédies de la condition humaine dans le cadre brutal de l'Empire romain. On attend la fin du dyptique avec impatience.

Régalez-vous.