Netflix : encore deux adaptations de livres de Harlan Coben

Victoria Asare-Archer, qui a écrit deux épisodes de la série Ne t'éloigne pas pour Netflix en 2021, là encore tiré d'un titre de Harlan Coben, écrira la série Tu me manques, quand Danny Brocklehurst, le scénariste du long-métrage Double piège, signera Ne t'enfuis plus, révèle Deadline.

Les pages-turner à Coben

Dans Tu me manques, Kat Donovan, officier de police à New York, suit les traces de son père et de son grand-père, presque comme si c'était une destinée familiale inéluctable. Jeune et attrayante, mais solitaire, Kat se retrouve inscrite sur un site de rencontres par sa meilleure amie, la séduisante Stacy. Hésitante, Kat finit par céder, naviguant sur le site jusqu'à une découverte choquante : Jeff, son premier grand amour. Jeff, celui qui l'a brusquement quittée il y a dix-huit ans, juste après l'assassinat de son père. Leur reprise de contact est froide et perturbante, semant le doute sur la véritable identité de Jeff.

Parallèlement, un jeune homme vient bouleverser davantage sa vie avec des révélations déconcertantes. Ces révélations entremêlent le présent et le passé, ébranlant les vérités établies et faisant ressurgir un passé terrifiant...

La série sera réalisée par Sean Spencer, avec Isher Sahota en tant que deuxième réalisateur. Harlan Coben officiera comme producteur exécutif via sa société Final Twist Productions.

Dans Ne t'enfuis plus, une sans-abri à Central Park, perdue depuis des mois... Elle est en cavale, embourbée dans des problèmes. Il s'agit de votre enfant. Vous êtes déterminé à la sauver. Qui ne le ferait pas pour sa propre progéniture ? Cependant, vous ne réalisez pas encore que la retrouver pourrait la mettre en péril, elle et tous vos proches. Les secrets restent éternellement vivants...

Quay Street Productions, la société de production soutenue par ITV Studios et fondée par Nicola Shindler, produira les deux adaptations, après avoir supervisé Double piège.

Des succès

Il s'agit des neuvième et dixième adaptations d'une oeuvre de Harlan Coben, produites dans le cadre du partenariat entre Netflix et l'auteur : les deux parties sont liées un accord de plusieurs millions de dollars signé en 2018 pour adapter quatorze de ses livres en séries, ainsi que des œuvres à venir.

« Les romans policiers d’Harlan sont des pages-turner, particulièrement appréciés chez les lecteurs, à travers le monde », avait déclaré Erik Barmack, vice-président de Netflix, lors de la signature du contrat avec le romancier américain.

La série Double piège, diffusée depuis ce 1er janvier, a recueilli 61 millions de vues au cours de ses deux premières semaines, se classant en tête des séries télévisées en anglais les plus populaires dans le monde sur Netflix. Elle met en vedette Michelle Keegan dans le rôle de Maya Stern, qui lutte pour accepter le meurtre de son mari et de sa sœur, entourée de Joanna Lumley, Richard Armitage et Adeel Akhtar.

Parmi les adaptations de Netflix inspirées de ses romans, on retrouve Intimidation, une série de 8 épisodes sortie en 2020, ou encore Disparu à jamais, lancée le 13 août 2021 avec des acteurs français comme Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix et Garance Marillier. Parmi les autres adaptations on peut citer Ne t’éloigne pas, Safe, Innocent, Sans un mot ou encore Dans les bois.

Le romancier vedette a par ailleurs réussi l'exploit de travailler avec Netflix et Amazon en même temps.

Né en 1962, l'auteur s'est notamment distingué en étant le premier écrivain à remporter les trois distinctions les plus prestigieuses de la littérature de suspense aux États-Unis : le Edgar Award, le Shamus Award et l'Anthony Award.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)