Mr Mallow Blue : désespoirs croisés  

Shizuki était harcelé au lycée. Au point qu’il a fini par arrêter ses études et s’enfermer chez lui. Cela fait des années qu’il vit seul sans autre lien social que des discussions occasionnelles avec son propriétaire. Il se dit qu’il ferait mieux de disparaître…

Dans un lycée non loin de là, Sakura a l’impression qu’elle va exploser. Aujourd’hui encore, la fille la plus populaire de sa classe lui a fait subir les pires humiliations. Si seulement elle pouvait quitter ce corps, cette réalité qui l’emprisonne…

L’instant d’après, Shizuki s’éveille dans le corps d’une jeune lycéenne – et Sakura est seule dans un appartement bourré de poubelles, un couteau dans les mains. Ils ont échangé leurs corps. Une nouvelle chance pour chacun d’entre eux… ou une épreuve de plus ? Ramené à ses années de lycéen, Shizuki va devoir apprendre à trouver sa place dans un monde hostile. Quant à Sakura, ses désirs de vengeance envers son ancienne harceleuse risquent fort de la conduire sur le mauvais chemin.

Pesant comme un temps pluvieux

Mr Mallow Blue a beau être une histoire de renaissance, rien ici de la joie pénétrante de Your name ni de l’optimisme écrasant d'un isekai. Dès les premières pages, on plonge dans l’ambiance sombre et oppressante qui se diffuse des décors sombres et des regards pesants des personnages. Les tons gris, le trait particulièrement travaillé des dessins accentuent la sensation d’enfermement qui se dégage des cases.

Pourtant, loin de plonger dans un désespoir encore plus profond, nos personnages vont user de cette nouvelle chance pour sortir de leur détresse. Avec un début d’histoire si déprimant, on ne peut qu’être exalté par l’idée que les héros s’en sortent. Une fois dans la peau d’un autre, ils n'ont plus rien à perdre : c’est grâce à ce ressort que les héros vont s’élancer vers le monde, pour le meilleur et pour le pire.

Tensions enchevêtrées

Shizuki est sensible, délicat et attentionné ; à l’inverse, Sakura brûle d’une haine inextinguible à l’égard de ceux qui lui ont fait du mal. Quels chemins prendront-ils dans la vie l’un de l’autre ? À leurs destins croisés vient se mêler un troisième personnage, Minazuki, qui est incapable de distinguer les visages, à l’exception de celui de Shizuki-réincarné-en-Sakura. La tension romantique au sein du lycée confine au yaoi, puisque Minazuki est au courant que c’est un homme adulte qui vit à l’intérieur de Sakura.

L’histoire flirte avec l’exploration du genre pour nos deux héros, interrogeant l’origine de leur mal-être. En plus d’être un récit sensible sur l’isolement et la souffrance psychologique, Mr Mallow Blue est aussi fort en suspense, avec sa chronologie croisée qui renforce le mystère de ce que peut bien faire le second héros. Où est donc partie Sakura après avoir déserté l'appartement de Shizuki avec toutes ses économies ?

La série est encore en cours au Japon avec quatre tomes parus.