Netflix : un best-seller venu d'Australie adapté en série

Trent Dalton nous plonge dans le Brisbane de 1985, à travers les yeux d'Eli, un garçon de presque 13 ans. Élevé dans la banlieue difficile de Darra, Eli navigue entre une mère dépendante aux drogues, un frère mutique, et un baby-sitter atypique : Arthur "Slim" Halliday, un ancien détenu célèbre en Australie.

Malgré l'absence de son père biologique, Eli trouve du réconfort auprès des figures paternelles alternatives de son entourage, telles que son beau-père Lyle, qui a entraîné sa mère dans la spirale de la drogue mais cherche à présent à l'en libérer, Slim, dont l'isolement en prison a forgé une philosophie de vie, et Gus, son frère, qui communique par écriture invisible et semble posséder des dons de voyance.

La vie d'Eli prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre une pièce secrète dans sa maison, renfermant de la drogue et un téléphone rouge mystérieux. Après avoir suivi Lyle et découvert son implication dans un trafic local, Eli, à la fois en colère et fasciné, demande à rejoindre l'organisation...

Trent Dalton est un journaliste de travaillant pour The Weekend Australian Magazine et scénariste. Sa série, Detours : Stories from the Street, basée sur trois mois passés au sein de communautés de sans-abris à Brisbane, a été largement saluée. En tant que scénariste, il a reçu des distinctions prestigieuses, dont le prix Canal+ International au Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand.

Son roman Le Garçon et l'univers est un succès de vente en Australie, avec plus de 150.000 titres écoulés. Il s'est vendu en France à 287 exemplaires selon Edistat.

La série, composée de huit épisodes, a été écrite par John Collee, notamment connu pour son travail sur l'important long-métrage de Peter Weir, Master and Commander.

À LIRE - Netflix adapte un roman turc, avant une traduction française ?

La distribution est menée par Felix Cameron dans le rôle d'Eli Bell, accompagné par Lee Tiger Halley, Travis Fimmel, Simon Baker, Phoebe Tonkin, Bryan Brown, Anthony LaPaglia et Sophie Wilde. Christopher James Baker, HaiHa Le, Deborah Mailman, Ben O’Toole, Zachary Wan, Millie Donaldson, Eloise Rothfield et Drew Matthews complètent la distribution.

La date de sortie de sur Netflix est fixée au 11 janvier 2024.

Crédits photo : Netflix