Line, l'île envolée

L’histoire débute tranquillement : deux tourtereaux, très peu excentriques, qui mènent la vie parisienne dans un appartement du XIIe arrondissement. Du bureau, on voit le mur de l’immeuble d’en face.

Line, hôtesse de l’air aguerrie, prend son métier comme un voyage constant. Quelle chance de pouvoir voguer entre différents pays. Alors que son compagnon part travailler au bout de leur rue, cette dernière part au Japon. Personne ne se doute de rien.

À son retour, Thomas attend sagement son retour. Des heures, des heures, ces heures prennent la forme de jours entiers et interminables dans sa tête. Et il apprend, par la télé, qu’un séisme meurtrier s’est produit à Tokyo.

Cet événement retourne la situation et chamboule définitivement l'intrigue et la vie du couple, dont les acquis, en apparence solides, s’effilent progressivement.

D’un côté, ce copain féru de littérature devient on ne peut plus possessif tout en restant désemparé, impuissant. De l’autre, Line est muette, ne voulant rien avouer sur ses émotions qui la tiraillent. Dû à son traumatisme, Line est non seulement dans l’incapacité d’agir, et surtout, ne pourra plus voler. Avant très longtemps.

Quelques chapitres plus tard, nous voici des années en arrière, dans le passé de Line. On suit ses premiers battements de jambe lors d'un cours de danse classique, jusqu’à ses émois de jeune adulte, qui construisent son caractère versatile et inconstant. « Voler », de ne « jamais rester sur terre » et de « prendre son envol », c’est ce à quoi son passé nous amène.

EXTRAIT - À Tokyo durant la saison des cerisiers en fleurs, un séisme dévastateur

À présent, elle ressasse ce même souvenir collé à sa peau : son corps recroquevillé sous les décombres du séisme japonais. Cet événement est décrit sous plusieurs angles, comme ressassé, incessant et auto-destructeur, à travers lequel la jeune femme se désoriente et trébuche sur sa propre vie.

Une lueur d’espoir, ou plutôt une réminiscence, survient : Line devient obsédée par Saki, la dame sans visage dont elle entendait juste la voix lorsqu’elles étaient toutes les deux sous les décombres du séisme, lorsqu’elles attendaient soit de l’aide, soit la mort. Les histoires de Saki sur son passé, sur une île d’Asie, vont la motiver à s’enfuir.

Les chapitres sont ponctués de poèmes en vers – pour les amateurs et amatrices de différents types d’écriture, c’est l’occasion de varier les formats–, a contrario de cette écriture épurée, minutieuse et géométrique.

Insula sillonne donc les émotions, où la névrose post-traumatique prend place brutalement. La preuve que dès lors où les caractères « de l’air » effleurent la terre, ils se brûlent.