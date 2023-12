Une fine équipe bien syphonnée : Complètement frappés

Le récit s’ouvre dans le paisible village de Samain-sur-Clopette, situé dans le nord de la France, où le temps semble s’étirer et où les résidents mènent des vies simples mais riches en émotions et en histoires. Gauthier Maurel, alias Gôt'ché, est un septuagénaire, solitaire qui vit dans le regret – principalement celui d'être éloigné de sa famille, femme et enfants.

Sa routine est bouleversée par l'arrivée de Jean-Paul, qui affirme avoir autrefois vécu dans la maison de Gôt'ché. Imposant par sa carrure, il a surtout des manières trahissant une autorité naturelle : de quoi provoquer une impression confuse et des sentiments contraires chez Gôt'ché​​.

Pour le lecteur, c'est surtout l'arrivée de Cyrielle et cette séquence d'anthologie et d'intimité en forêt, dans une ambulance à l'arrêt, qui commence à jeter un certain trouble. D'où vient ce véhicule, et comment ce couple totalement improbable l'a-t-il récupéré ? Et que penser d'Odette, voisine septuagénaire, particulièrement dubitative quant à ces visiteurs des plus étranges... Habituée à observer le monde avec suspicion depuis sa fenêtre, cette retraitée a-t-elle percé à jour un secret plus profond ?

Exploration profonde de la solitude, des relations humaines et de ce que notre passé pèse finalement lourd sur notre présent, le roman de Jean-Luc Menet propose une belle occasion de boucler 2023, avec un sourire aux lèvres. Il instaure une ambiance à la fois familière et imprévisible, rythmée de dialogues cocasses et ponctuée de descriptions efficaces.

Ah, les mystères de la vie : entre casseroles au cul et squelette dans les placards, nous voici tous bien lotis...