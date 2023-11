Complètement frappés

Le jour de son anniversaire, Gauthier Maurel, vieil ours solitaire pense passer une soirée tranquille seul chez lui, lorsqu'on frappe à sa porte. L'homme qui débarque chez lui est l'ancien propriétaire de sa maison et il est venu récupérer un trésor abandonné là de longues années auparavant. Il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique où il était enfermé depuis vingt-huit ans. Cinq autres personnes vont se présenter chez Gauthier ce soir-là et ce sera le début d'une quête en forme de road-trip, au cours de laquelle des liens vont se nouer, se dénouer et se renouer. Jean-Paul, l'évadé et sa complice Cyrielle, les voisins de Gauthier, Odette et Armand, ainsi que sa fille Géraldine vont parcourir la France ensemble. Un drôle d'équipage qui va régler des comptes, résoudre des affaires personnelles et avancer tant bien que mal vers un trésor qui n'est peut-être pas celui que l'on croit... Un beau voyage initiatique dont ils reviendront tous un peu changés.