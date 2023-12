Lemire et Sorrentino : Terreur et tremblements

Nouvelle production du duo créatif Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, à qui l’on doit les excellents Gideon Falls et Primordial, Le mythe de l’Ossuaire est une série d’anthologies qui regroupe des histoires autonomes connectées par un même mystère qui sourd derrière le réel.

À la manière dont Lovecraft avait développé le mythe de Cthulhu, proposant différents récits témoignant de la présence et de l’action de ces forces extraterrestres sur terre, Lemire et Sorrentino soumettent des variations sur le même thème.

Pour l’instant, aucune explication ne perce sur l’identité de ce mal, laissant à l’imagination libre cours sur l’origine de ce mystère morbide et terrifiant. Pour introduire cet univers, les éditions Urban comics ont sorti simultanément deux albums.

Le premier (même s’il n’y a aucun ordre), Le passage, regroupe en réalité deux courtes histoires particulièrement réussies. Les auteurs développent une ambiance oppressante, alliant visions hallucinatoires et déchainements de violence.

En quelques pages seulement (ces épisodes étant relativement courts, de l’ordre d’une vingtaine de planches pour le premier et de moins d’une centaine pour le second) ils parviennent à installer une atmosphère angoissante, où l’effroi et la brutalité peuvent surgir à chaque instant. L’écriture est ciselée, les dialogues rares, laissant toute la place aux images de Sorrentino.

Le dessinateur semble particulièrement dans son élément avec cette série (qui n’est pas si éloignée de l’ambiance de Gideon Falls), et porte à lui seul la dramaturgie du récit.

Ses couleurs, ses plans cinématographiques, ses enchainements de séquences qui se surimposent aux autres, sa gestion des ombres qui rongent les visages et occultent les êtres, formant des espaces indiscernables d’où nous observe le mal, mettent en place une partition spectaculaire pour donner à vivre ce sentiment d’horreur qui nous étreint à la lecture de ces pages.

Ces deux récits, par leur simplicité, peuvent être lus comme des exercices de styles absolument réjouissants.

Le second album, Des milliers de plumes noires, a moins passionné. Le scénario est peut-être plus attendu, plus ambitieux et moins tourné vers l’horreur. L’efficacité des histoires du premier volume laisse place à une enquête qui s’étend sur près de 160 pages, mais qui emprunte des chemins qu’il nous semble déjà avoir arpentés dans d’autres œuvres.

Aux huis-clos précédents, les auteurs proposent un album plus complexe, mais moins direct, moins brutal aussi, égrenant des touches d’horreur au risque de les rendre moins percutantes. De même, devant élaborer deux écritures graphiques différentes afin de distinguer les deux époques de l’histoire, le graphisme de Sorrentino perd de son impact et dilue l’effet ressenti.

Malgré ces quelques réserves, cette première salve de récits est fort prometteuse et dessine les contours d’une série appelée à devenir un sommet du genre. Espérons simplement que les auteurs retrouveront l’efficacité qui les caractérise dans les prochains volumes.