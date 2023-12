Candy Flurry : et les bonbons ravagèrent Tokyo  

Une mystérieuse entreprise a commercialisé des bonbons qui conféraient des pouvoirs à ceux qui les mangeaient. La situation a rapidement dégénéré et l’un de ces « utilisateurs de bonbon » fit s’abattre une pluie de sucettes géantes sur Tokyo. Deux ans plus tard, le coupable reste inconnu et les sucreries sont en train de devenir synonymes de terreur pour les Tokyoïtes.

Mais la jeune et belle Tsumugi, elle, adore tous les desserts et est prête à tout pour assouvir ses envies de sucré… Et elle a plus d’un tour dans son sac, puisqu’elle est secrètement utilisatrice de sucettes. Si son secret était dévoilé, elle serait à coup sûr accusée d’être à l’origine de la catastrophe et arrêtée par Recette, la police des bonbons. Elle n’a qu’à faire profil bas. Mais quand le nouvel élève dans sa classe s’avère être un membre de Recette, les choses se compliquent…

Avec son ambiance colorée, Candy Flurry est une série drôle, farfelue et créative. Les auteurs s’en donnent à cœur joie avec les pouvoirs-bonbons, pour un combo jouissif de combats géants avec des sucreries pleuvant de partout et des dialogues délirants.

Cette série pure détente nous embarque dans l’absurdité de son univers pour trois tomes, juste la longueur pour nous offrir un mystère assez bien construit et intrigant pour nous happer tout en restant léger et divertissant.

Joyeux délire de sucre

Candy Flurry n’a pas la prétention de créer un univers dramatique sérieux. Parfaitement décomplexé, ce manga est un pur divertissement, plein d’humour. Les personnages sont tous plus idiots les uns que les autres, brillant par leur bêtise et leur capacité à tout prendre à côté de la plaque. Cette bande de bras cassés est encore plus drôle une fois rassemblée: les héros ne communiquent que par quiproquos et enchaînent les cafouillages en tous sens.

On ne s’ennuie pas un seul instant, on va de surprise en surprise, et finalement on se laisse porter par le joyeux délire de cette série abracadabrante. Et en même temps, le mystère initial est assez bien planté pour intriguer : qui donc a bien pu faire pleuvoir toutes ces sucettes sur Tokyo ?

Si vous êtes contents de passer devant un magasin de bonbons, cette série est faite pour vous. De sucettes géantes en falaises gelées de glace à la vanille, les auteurs nous en mettent plein les yeux, jusqu’à nous en faire saliver. Le dessin est certes un peu primitif, mais le trait a assez de dextérité pour faire voltiger les héros d’un combat à l’autre.

Vendu en coffret complet de 3 tomes, Candy Flurry ajoutera du peps, du sucre et du fun à votre pile à lire.