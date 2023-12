Des poèmes pour les jours qui passent plus lentement que les anges

Des textes en vers — ils se laissent parfois aller à la narration – qui nous poussent à reconnaitre l’importance de ce qui nous entoure. À porter attention, par exemple, aux « ombres sur la neige / projetée par les pins ».

Bientôt la nuit tomba. Automatiquement les lumières s'allumèrent. Sur le sol, la femme bougea. Quelqu'un l'avait enveloppée d'une couverture qu'elle rejeta à côté d'elle. C'est le matin ? demanda-t-elle. ...

Il fait nuit tôt dans ces poèmes, la mémoire est vacillante et les feuilles reposent, mortes, sur les pierres. Le brouillard et l’obscurité rendent notre vision courte lorsqu'on marche sur les chemins des forêts, au point que parfois nous ne voyons plus la personne qui nous accompagne, « et pourtant sa présence me soutenait » pouvons nous dire avec les mots de la poète américaine.

... Elle s'était relevée de façon à ce qu'elle puisse voir la porte. Il y avait un oiseau, dit-elle. Quelqu'un est censé l'embrasser. Peut-être que quelqu'un l'a déjà embrassé, aventura mon voisin. Oh non, dit-elle. Une fois qu'on l'a embrassé, il se transforme en humain. Alors il ne peut pas s'envoler ; ...

Un recueil sur lequel tombent des flocons blancs. Un recueil entouré par le froid qui gèle nos mains quand nous le tenons, mais à l’intérieur duquel la chaleur des petites choses comble parfois nos coeurs.

Car il y a tout de même « beaucoup de cette bonne lumière du soleil partout — faisant étinceler la neige » au point que Louise Glück écrive « mes mains étaient presque chaudes ».

... il peut seulement s'asseoir et se lever et s'étendre. Et embrasser, ajouta mon voisin d'un ton taquin. Non, ce n'est plus possible, dit-elle. C'était seulement pour une fois, pour briser le sort qui avait gelé son coeur. Il s'est fait avoir, dit-elle, échanger ses ailes pour le baiser. ...

Malgré la brume et les nuages gris de l'hiver, le langage est précis et les mots touchent leurs cibles sans détour, comme des rayons qui percent le froid pour atteindre la peau des objets, et la nôtre aussi.

... Elle nous observait, comme une silhouette au sommet d'une montagne regardant en bas, quoique nous fussions ceux qui regardaient en bas, en réalité. De toute évidence mon esprit n'est plus ce qu'il était, dit-elle. La plupart de mes réalités ont disparu, mais certains principes de base sont apparus du même coup avec une clarté surprenante. ...

On s'occupe comme on peut dans cette ambiance morne. Ça ne marche pas toujours, parfois la tristesse et la nostalgie nous accablent malgré tout. Non, ce n'est pas la folie de l'été, mais tout de même, il y a un peu de magie dans ces temps où les journées sont courtes mais passent plus lentement que les anges.