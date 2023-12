Messire Guillaume : les monstres et les rêves sont de retour

Une saga comme celle de Messire Guillaume ne peut pas vieillir. Les années passent, les générations défilent, le récit reste intact, truffé de merveilleux et chargé d'émotions. On y rencontre un jeune héritier orphelin qui part à la recherche de son père, dont nul ne sait s'il est décédé ou disparu, faute de corps. Le jeune Guillaume ne comprend pas bien ce qui se joue entre sa mère et son nouveau compagnon, ni quel rôle sa grande sœur tient dans ce panorama troublé.

Pour trouver réponse à ces questions et à bien d'autres, le garçon se met en chemin, sans se douter du voyage qui l'attend, ni des compagnons qu'il va trouver en route. Une chèvre, un chevalier errant, pour ne parler que de ceux qui sont de ce monde.

Un tandem impressionnant

Le dessin de Matthieu Bonhomme, habile, nerveux, détaillé, fonctionne à merveille pour donner corps non seulement aux personnages de cette histoire qui se déroule au cœur d'un Moyen Âge fabuleux, mais aussi aux monstres, ces créatures fantasmagoriques sorties tout droit des bestiaires et des illustrations de l'époque.

Gwen de Bonneval, au scénario, ne s'est pas laissé arrêter par les frontières habituelles du genre, il permet au contraire à Messire Guillaume de les enjamber toutes. Au fil des trois épisodes, le jeune héros découvre en effet à la fois le monde des adultes et celui des rêves, explorant non seulement les contrées qu'il a toujours connues mais aussi celles qui se situent plus loin, au-delà des limites du monde matériel. C'est sans doute l'une des grandes réussites de cette série tout public : elle rend toujours un peu plus poreuse et plus floue la lisière entre le réel et l'imaginaire, entre le fantasme et la dureté du monde.

Nouveau format, nouveaux lecteurs

Cette nouvelle intégrale est déjà la troisième publication de ces aventures par les éditions Dupuis. En effet, après l'édition en trois albums séparés au début des années 2000, puis une intégrale en noir et blanc au format à l'italienne qui mettait particulièrement en valeur le très habile travail d'ombrage du dessinateur, cette troisième version, en un seul volume grand format et colorisé, revient à la source, proposant les planches telles qu'elles avaient été publiées à l'origine.

Mais le récit est ici complété par une interview passionnante accordée par les auteurs à l'actuel rédacteur en chef du journal Spirou, Morgan Di Salvia. On y comprend mieux à quel point les deux auteurs se sont rencontrés sur ce projet hors norme et comment ils ont tous deux pu y concrétiser le meilleur de leur imaginaire, qu'il soit narratif ou visuel.

Si vous ne connaissez pas encore les aventures du petit héritier blond, cette reparution soignée sera l'occasion de vous y plonger. Et si ses aventures vous sont familières, peut-être trouverez-vous dans cette nouvelle version l'occasion de faire un cadeau à quelqu'un que vous avez envie de contaminer avec cet imaginaire surprenant et déroutant, mais combien fascinant.