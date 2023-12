Jeanne Barret, première femme à avoir effectué un tour du monde, en 1767

De Jeanne Barret, on connaît surtout les fictions qui s’appuient sur les quelques informations solides ayant traversé les siècles. Probablement née en Bourgogne vers 1740, de parents pauvres, elle rencontre en 1764 Philibert Commerson, botaniste de son état. Elle entre à son service, ils deviennent amants, et ont un enfant dont on ne sait trop ce qu’il est devenu. Par contre, nous savons qu’il fit d’elle son bras droit en botanique et que c’est aussi probablement grâce à lui qu’elle a appris à lire et à écrire.

En 1765, Commerson est appelé à embarquer comme botaniste pour une expédition autour du monde menée par Bougainville. Deux navires la composent : La Boudeuse, commandée par Bougainville, et L’Étoile, dont le capitaine est François Chesnard de la Giraudais. « Le but est de boucler la première circumnavigation française tout en rassemblant un maximum de connaissances — astronomiques, humaines, zoologiques et botaniques. »

C’est à bord de ce dernier que Commerson est invité à embarquer. Ne souhaitant pas se séparer de Jeanne, non pas par amour, mais parce qu’elle lui est très utile tant comme assistante que comme domestique, ils élaborent un stratagème : Jeanne se travestit et devient Jean Barret, les femmes étant interdites sur les bateaux.

Se couper les cheveux et se bander la poitrine ne suffisent pas et il paraît évident à n’importe quelle personne douée d’un peu de bon sens que pendant un séjour de plusieurs mois, elle finira par être démasquée. C’est de fait ce qui s’est passé. Il paraît, hélas, aussi évident qu’être une femme au milieu d’environ deux cents hommes pendant ces mêmes longs mois allait être dangereux pour notre femme botaniste, et là encore, la nature humaine « ne nous déçoit pas »…

Ce qui est plus surprenant et notable, c’est qu’après moult aventures et quelques années de vie sur l’Isle de France (aujourd’hui île Maurice), elle finit par rentrer en France mariée à un officier de la marine française. Bougainville, qui aura préféré fermer les yeux sur son sexe – peut-être en remerciement d’avoir baptisé une plante la Bougainvillea ou pour son comportement exemplaire durant l’expédition – parlera d'elle à Louis XVI.

Le monaarque lui accordera alors une pension royale en 1785 et la désignera comme « femme extraordinaire ». De fait, elle fut la première femme à faire le tour du monde. Ici s’arrête l’histoire et là peut commencer la fiction. Êtes-vous prêt à vous mettre dans la peau de Jeanne Barret pour un tour du monde fascinant et impitoyable ?