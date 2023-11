Les Insolents, ces “zones d'ombre et de lumière entre lesquelles on oscille toute la vie

C’est aussi un nouveau prétexte pour ce personnage de créer un album solo. Passé cette étape, l’on entre dans un récit marqué de rencontres, de musique, d’amis et d’amants, où ces Insolents donnent à voir des vécus enchâssés sur la fragilité. Les personnages se lient, s’interconnectent et dansent, de près, de loin, autour de la Lune-Alex. Le discours rapporté est utilisé sans trop alourdir pour mieux cerner les passés respectifs des personnages.

Les zooms entre intime et général sont toujours ultra-réalistes, mais les décors restent locaux, photographiques, successifs, en alternance entre la foule de Paris et la mer de l’Ouest. Il est notamment question d’une plage, scène de fantasmes, de (vaines) retrouvailles et de tentatives de se réparer. De « se réappartenir », comme l’illustre avec justesse le récit de Léo.

Le chapitre sur Les Cartons — d’Alex — relate d’ailleurs l’impossibilité de déménager son propre corps, avec la charge de souvenirs que cela suppose qui résonnent souvent jusqu’au présent.

Avec ces histoires vivantes, Ann Scott nous offre une certaine hâte-de-quelque-chose minutieusement décrite et décortiquée. C’est peut-être de l’ordre de l’espoir, mais sans son lot d’illusions et marqué par une accélération finale en demi-teinte. L’actualité assumée réactive de temps à autre les sombres périodes confinées, et fait de ces Insolents une dystopie sentimentale à la coloration réaliste, au ton sobre, aux mots sans fastes, qui suggère un cri silencieux et commun sur le plaisir simple et spontané de se (re)trouver.