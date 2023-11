Où vont les larmes quand elles sèchent : essai sur la médecine ou introspection humaine ?

Jean, 36 ans, quitte l’hôpital et ses atrocités pour devenir médecin de famille. Bien qu’il s’est accommodé de ce quotidien, Jean a un problème qu’il n’arrive pas à résoudre. Car depuis ce fameux accident, il est tout bonnement incapable de pleurer. Alors, il a décidé d’écrire, en espérant que les mots posés sur le papier l’aideront, d’une façon ou d’une autre, à trouver une source pour ravitailler ses larmes. En attendant, il s’applique à soigner.

« Mon métier, c’est gratouiller dans la nature humaine? Dans ce qu’elle a de meilleur comme dans ce qu’elle a de pire, mais je ne suis pas d’accord avec ceux qui t’expliquent que c’est dans le pire qu’elle est la meilleure. Globalement, je crois qu’on bataille tous comme on peut, et qu’on est tous paumés. D’une façon ou d’une autre, qu’on sache ou non pleurer. »

Le quotidien de Jean, tout comme ses souvenirs, nous est partagé à la manière d’un monologue ; mais à qui est-il adressé ? Nous, lecteurs et lectrices ? Ou à lui-même ? Peut-être est-ce les deux à la fois. Chaque chapitre devient l’occasion de découvrir un nouveau pan de son métier, parfois insoupçonné : nous naviguons à travers de multiples histoires, comme par exemple à travers celle de ce jeune garçon immigré qui récite le nom de toutes les personnes qu’il a rencontrées. Telle une comptine, de sa voix naïve et enfantine, il fait vibrer des cordes d’humanité dans le cabinet du narrateur – ce dernier, d’ailleurs, ne s’en remet jamais vraiment. On découvre aussi Josette, cette ancienne combattante et super fémniste extrémiste qui, avec l’âge, ne s’est pas forcément assagie, mais que les tumeurs finissent par clouer au lit.

Peu importe la personne face à lui, Jean fait toujours preuve de la même écoute, de la même empathie – et parfois, de la même colère, face aux injustices qu'il observe. « Aucune souffrance ne l’emporte sur une autre. Elles échappent à tout compte d’apothicaire. Elles sont chacune des voyages solitaires et elles se vivent, chacune, solitairement. Tout le monde a peur, a froid, a faim. Tout le monde fuit la solitude. Tout le monde a peur du temps qui passe et de la mort. »

Baptiste Beaulieu propose ici de se pencher sur la médecine et sur son rôle dans notre quotidien. Nous, les gens normaux dont ce n’est pas le travail, de traiter les maladies et autres soucis de chaque personne qui passe le pas de la porte. C’est un peu étrange, d’ailleurs, quand on y pense : si la santé va, la vie suit son cours sans avoir besoin de se rendre dans un cabinet. Ou alors, pour le check-up annuel et la prise de sang qui nous assure que tout va bien.

Notre docteur, pourtant, est toujours à son bureau, à voir défiler les patients, leurs bobos, leurs histoires… Ce n’est que lorsqu’on a besoin d’être « réparés » que cette figure de médecin devient le centre de notre attention. Un phare dans la nuit. L’espace d’un rendez-vous, pendant les quelques minutes qu’il ou elle peut nous offrir, on se sent en sécurité, prêt à affronter la suite à coup de traitement ou d’examens supplémentaires, puisque accompagné par cette blouse blanche, ce stéthoscope et ces mots de médecin dont on ne peut saisir que la moitié.

La médecine, finalement, c’est plus que soigner les corps malades. C’est bien ce que l’auteur, du moins, tente de nous faire comprendre. Notamment par la multitude de sujets qui sont mentionnés avec ces quelques pages : le consentement dans le domaine médical, le manque de temps pour prendre soin de chaque patient, les personnes âgés qui sont délaissées, oubliées, ou encore les violences faites aux femmes, à travers des maris violents ou des docteurs indifférents. Sans tomber dans une critique sociale dithyrambique, Baptiste Beaulieu nous invite à regarder la vérité en face, tout simplement. Et, peut-être aussi, à trouver de la beauté dans ce qu’on appelle l’humanité.

Où vont les larmes quand elles sèchent est un roman plein d’humanité, qui nous ferait presque verser une larme…