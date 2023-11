La Grande Librairie : comment se réconcilier les uns les autres ?

Prolifique et polyvalent, Joann Sfar est de ces artistes qui n’hésitent jamais à prendre le parole et à s’engager publiquement. Dessinateur, auteur, romancier et réalisateur, il publie le douzième tome de son célèbre Chat du Rabbin (Dargaud). Dans Young Man (Gallimard BD), il exhume de ses archives personnelles des carnets de jeunesse. On y découvre un jeune homme en proie au doute, à la colère et à l’échec.

Enfin, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris met son œuvre à l’honneur à travers une grande rétrospective.

Prix Goncourt en 2016 pour Chanson Douce (Gallimard), Leïla Slimani n’a jamais cessé de réfléchir aux errances de l’histoire et des passions humaines, comme en témoigne Le pays des autres, dont elle est en train d’écrire le troisième tome. Elle fait paraître cette rentrée Le Diable est dans les détails (Éditons de l’Aube), recueil illustré par Pascal Lemaître de ses chroniques dans l’hebdomadaire Le 1. Concentré d’esprit et de sagacité, ces textes célèbrent notamment le courage et la liberté de s’affranchir de ses origines.

Alain Mabanckou sera en exclusivité sur le plateau de La Grande Librairie pour présenter son nouvel ouvrage Notre France Noire (Fayard) co-écrit avec Pascal Blanchard et Abdourahman Waberi. Dans cet abécédaire, ils retracent quatre siècles d’une histoire méconnue entre la France et les populations noires, et reviennent sur le parcours d’hommes et de femmes qui ont fait la gloire de la France. Il sera aussi question de son livre Lettres à un jeune romancier sénégalais (Le Robert), un récit intime dans lequel, à la manière de Rilke, il se confie sur son parcours d’écrivain et dispense aux jeunes romanciers quelques précieux conseils.

Dominique Barbéris vient de remporter le Grand prix du roman de l’Académie française pour Une façon d’aimer (Gallimard). L’histoire d’un amour entre une femme mariée, installée à Douala, et un aventurier, à l’aube de l’indépendance du Cameroun. Crépusculaire, sensible et mélancolique.

Louise Erdrich est sans conteste l’une des plus grandes romancières américaines. Depuis plus d’une trentaine d’années, elle contribue au renouveau de la littérature amérindienne, en explorant, loin du folklore et des clichés, la réalité des communautés autochtones dans l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui. En 2021, elle remportait le prestigieux Prix Pulitzer pour Celui qui veille (Albin Michel). Son dernier roman, La sentence (Albin Michel) nous invite à flâner dans les allées d’une librairie hantée à Minneapolis.

Edgar Morin, du haut de ses 102 ans, est un témoin aguerri de notre siècle et du siècle passé. Dans Mon ennemi, c’est la haine (Éditions de l’Aube) et Encore un moment… (Éditions Denoël), il nous éclaire au gré de courts textes et d’entretiens sur les égarements et les défis d’aujourd’hui et de demain. Il nous a donné rendez-vous à Paris, dans la Fondation qui porte son nom, pour une rencontre malicieuse et riche d’enseignements.

Manon Galland nous ouvre les portes de sa librairie « Le point de Côté » à Suresnes. Cette ancienne paléoanthropologue et grande baroudeuse a changé de vie et fait de ce lieu son point d’ancrage. Elle nous parle, avec une joyeuse passion, de trois livres : Voyage d’une parisienne à Lhassa (Pocket) d’Alexandra David-Néel, Sur l’épaule des géants (Éditons du Sonneur) de Laurine Roux et Sidérations (Babel) de Richard Powers.

Rendez-vous ce 8 novembre, sur France 5, à 21 h.