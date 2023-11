La dernière amazone, réécriture d’un mythe version 2.0

Depuis la publication des deux romans à succès Le chant d’Achille, et Circé de Madeline Miller, la réécriture mythologique a le vent en poupe du côté de la jeunesse. Fini les héroïnes soumises au pouvoir des hommes. Désormais, la littérature de jeunesse met en avant des profils de femmes fortes, libres, et courageuses. Un modèle qui plaît de plus en plus au regard des ventes du côté de la jeunesse. Au moins 65 millions de livres jeunesse ont été vendus en 2022, d’après l’institut Gfk.

Des psychologies travaillées

Et l’héroïne principale, Lysia, n’échappe pas aux modes littéraires. Combative, elle réussit d’abord l’exploit de survivre à Athènes. Elle se lie d’amitié avec Kostia, qu’elle embarque avec elle dans son épopée. Ensemble, ils survivent aux terribles Gorgones, livrent une guerre à Persée, traversent les enfers, offensent les dieux et échappent à leurs affronts mortels.

D’un tempérament bien trempé, cette héroïne a tout pour plaire. Elle est forte et ambitieuse, peut-être même trop pour une jeune fille de son âge, mais a tout de même ses faiblesses. C’est en toute transparence que Lysia tombe amoureuse d’un comédien rencontré sur une île déserte et livre ses chagrins quant au sort subi par son ami d’enfance.

Son auteure, Estelle Faye, a considérablement travaillé la psychologie de son personnage principal pour en faire un modèle d’héroïsme, qui a toute sa place parmi les légendes de l’Antiquité. Lysia porte avec elle les questionnements et bouleversements qui marquent la jeunesse d’un individu. Elle devient une héroïne modèle à laquelle il est facile de s’identifier.

Remise en question des mythes grecs

Réécrire un mythe grec pour en créer un plus moderne, c’est aussi questionner la place des femmes au sein de l’Olympe. Et pour cela, Estelle Faye a un exemple tout trouvé : Méduse, qui accompagne Lysia et ses amis pendant leur voyage. Elle donne une voix à cette femme qui a été changée en monstre, pour le simple fait d’avoir refusé les avances d’un dieu.

C’est ainsi que Méduse relate ses peines et ses souffrances à ses amis. Aussi, l’auteure met en scène des dieux vicieux, avides de pouvoir, qui se servent des personnages féminins pour arriver à leurs fins.

Une lecture agréable

L’écriture de La dernière amazone est telle que le lecteur est transporté dans un univers qui mérite toutes les louanges. Bien construit, très détaillé, c’est une plongée au coeur des cités grecques bercées par les mythes de l’Olympe. La lecture est fluide, agréable. La dernière amazone est une sortie littéraire jeunesse à ne pas manquer.