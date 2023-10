Formol, ou l’allégorie de la psychose amoureuse

Paul est appelé en urgence. Il doit examiner le corps d’une femme gisant aux pieds d’une falaise. Médecin consciencieux et impliqué, c’est au beau milieu de la nuit qu’il prend la route en direction de cette mystérieuse inconnue retrouvée quelques heures plus tôt. Et puis, la panique s’installe. S’il s’agissait du corps d’Alma, l’interne de l’hôpital devenue sa propre psychiatre ?

Le temps d’une nuit, Paul nous livre les mystères de ses pensées et révèle son amour démesuré pour la jeune femme. Il relate sa rencontre avec Alma, les mystères engendrés par sa disparition inattendue, et embarque le lecteur au cœur d’une folie mortuaire.

La spirale de la folie

Contrairement à toutes attentes, les propos du père de famille sont confirmés par sa thérapeute. Leur relation, ses obsessions, tout y est. Les deux récits se répondent grâce au choix d’un roman choral, donnant du crédit à l’histoire de Paul.

C’est ainsi qu’Hadia Decharrière, l’autrice, sort son personnage principal du cliché du « personnage fou », déconnecté de la réalité. Paul semble profondément conscient du monde qui l’entoure, laissant derrière lui un lecteur stupéfait, perdu dans la spirale d’une folie partagée par les deux amants.

Elle fait le pari risqué de surfer sur les limites du possible. Elle mêle une intrigue psychologique dense et complexe à un vocabulaire hautement médical et spécifique, le tout dans un environnement peu connu du grand public. Il y a de quoi perdre la tête !

La lecture d’un tel ouvrage n’est accessible qu’à un lectorat hautement concentré, averti par un titre qui provoque soit la curiosité, soit l’incompréhension… ou probablement les deux. Mais l’auteure n’abandonne pas son lecteur. S’il est parfois perdu parmi tous ces éléments, elle ne manque jamais de le raccrocher au récit grâce à une plume polie et discrète.

Une intrigue recherchée

Pour comprendre la prouesse de cet ouvrage, il faut d’abord connaître le parcours de son auteure. Hadia Decharrière est diplômée en chirurgie dentaire et en psychologie. Née de parents syriens, elle a vécu entre les frontières de Cannes, Damas et San Diego. C’est donc une habituée des limites géographiques, morales et corporelles.

Hadia Decharrière semble être l’intermédiaire parfait pour dévoiler au monde cette intrigue psychologique étonnante, originale et travaillée. Avec elle, nous découvrons les limites de l’esprit grâce à un duo amoureux riche en couleur et en rebondissements. Quoi qu’il arrive, Formol ne laisse pas de place pour l’indifférence dans le cœur de ses lecteurs.