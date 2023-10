Akane-Banashi : l’art de faire rire  

Le rakugo, vous connaissez ? Nous non plus. Et pourtant cet art de la scène japonais a tout le potentiel pour vous émerveiller. Seul sur scène, le rakugoka est à genoux avec pour uniques accessoires un éventail et un mouchoir. Il commence, et un monde nouveau se déploie. Il raconte des histoires brèves, mordantes, pleines de rebondissements et terriblement comiques. À lui seul, en modulant sa voix d’un personnage à l’autre, en utilisant toute la palette d’émotions de son visage.

À la croisée du théâtre traditionnel et du stand up, le rakugo est un univers fascinant dans lequel Akane est tombée dès son plus jeune âge, en observant son père s’entraîner avant ses passages sur scène. Déterminée et pleine d’énergie, elle reproduisait en cachette les scènes qu’elle le voyait exécuter. Le jour où son père est mis à la porte de son école, il abandonne définitivement son art et se dégotte un banal travail de bureau.

Mais la magie qui se dégageait de ses performances n’a pas fini de faire rêver Akane. Devenue lycéenne, notre héroïne est bien déterminée à réussir là où son père a échoué. Elle a trouvé un maître pour la former. Mais le monde du rakugo est loin d’être clément envers les débutants…

Immersion à la première personne dans un art méconnu

Dans Akane-banashi, on explore toutes les coulisses du rakugo, des histoires les plus emblématiques au dur chemin que doivent suivre les apprentis. La tension qui précède les passages sur scène et la présentation des rakugokas rivaux n’est pas sans rappeler l’ambiance des mangas de sport. Et quand les prestations commencent, le dessin de Takamasa Moue se déploie dans toute sa splendeur, avec des images fabuleuses des créatures que fait naître le compteur et des grimaces jouissives.

Mais la série est avant tout le récit de jeunesse d’Akane, héroïne fascinante qui nous happe dès les premières pages par sa vigueur et sa ténacité. Elle n’a pas sa langue dans sa poche et ses mimiques tordantes font toujours mouche. On n’a qu’une hâte, la suivre jusqu’au sommet.

La nouvelle série phénomène du Jump

Bien que seuls cinq tomes soient parus au Japon à ce jour, Akane-banashi a déjà été formidablement salué par la critique, et même recommandé par Eichiro Oda (One Piece). A l’origine, elle est publiée dans le Weekly Shônen Jump, le plus célèbre des magazines de manga japonais qui a révélé des séries comme My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen.

Avec sa fraîcheur imbibée de tradition nippone, Akane-banashi tranche à première vue du reste du catalogue du fameux magazine. Mais au fil de la lecture, on retrouve une puissance au récit, une force d’accroche à l’intrigue qui nous embarquent comme dans tout bon shônen.

L’univers du rakugo est introduit tout en subtilité, au fil des chapitres, sans jamais tomber dans de la banale vulgarisation ni dans des pavés d’explications. La soirée de lancement du manga, qui s’est déroulée le 10 octobre à L’Olympia, a été l’occasion pour une partie du public français de découvrir la vigueur du rakugo sur scène. Les éclats de rire qui ont résonné dans la salle suffisent à dire toute la force de cet art. On ne peut qu’espérer que la publication de la série en France développera ce type de performance dans l’hexagone.

Subtil mélange de tradition, d’aventure et d’humour, Akane-banashi nous entraîne à la suite d’une héroïne pleine de piquant, dans sa poursuite de la grandeur et du comique.