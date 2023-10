Il écrit… mais pourquoi ?

Lodo Marc est, du jour au lendemain, embarqué par la police de la République. « On le coffre, chef ? » À peine quelques minutes plus tard, assis sur une chaise, il fait face à la juge Doupres. Voilà une femme qui n’est pas là pour perdre son temps, tout simplement. Et qui veut la vérité. Alors elle lui demande : « Pourquoi écrivez-vous ? »

Au départ, Lodo Marc pense qu’il s’agit là « d’une question d’ordre littéraire », comme on demanderait à un médecin : « Pourquoi sauvez-vous des vies ? ». Qu’il pourra alors se permettre d’explorer cette question avec soin, avec enthousiasme, peut-être aussi avec un peu d’humilité. Dans un second temps, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Comme hors de lui-même, il observe la scène d’un point de vue extérieur et se demande comment il s’est retrouvé dans une situation aussi saugrenue.

Après tout, cette question sort de l’ordinaire et le surprend. Mais sa surprise est d’autant plus forte lorsqu’il comprend que cette question, que ces trois mots sont en fait une accusation. En un tour de main, voilà que la profession d’écrivain se rapproche cruellement de celle de criminel. « Il s’était toujours flatté que l’écrivain était un être subversif, le moment était venu d’en affronter les conséquences. »

Débute alors une étrange conversation, qui fait sourire autant qu’elle prend de court. Car même en tentant de trouver une réponse adéquate à cette fameuse question qu’on ne cesse de lui renvoyer à la figure, il semble que ses mots ne sont jamais tout à fait compris. Ou alors, que ces mots ne sont pas les bons, ne correspondent pas aux attentes de la juge. Celle-ci, d’ailleurs, reste impassible, implacable. Elle veut se saisir de la vérité, coûte que coûte.

« Pourquoi écrit-il ? Après tout, les gens ont le droit de lui poser des questions, c’est un peu ce qu’il fait en écrivant. Ce n’est pas ainsi qu’il aurait défini cette activité mais, pour la beauté du raisonnement, pour qu’on ne puisse pas lui reprocher la moindre malhonnêteté même si rien ne sort pour l’instant de son cerveau, soit, il l’admet. »

Enfin, Lodo Marc comprend qu’il lui faut plonger au fond de lui-même, pour retrouver la source de tout. Ses craintes, ses espérances, ses échecs et ses réussites. Ce qu’il aime, ce qu’il abhorre, ce qui compte réellement et ce qui n’est que superflu. La source, surtout, de son envie de devenir écrivain, rejetant au passage toute autre voie professionnelle.

« … c’est ça ce que je veux faire, écrire ce que personne n’a jamais écrit et qui est pourtant écrit depuis toujours, je ne sais pas si je me fais comprendre. J’écris, pardonnez mon honnêteté et mon vocabulaire, pour emmerder le monde et qu’il me laisse tranquille… »

Mathieu Lindon nous propose ici un roman étrange. Déstabilisant. Atypique, disons. Un roman fleuve, dont la temporalité nous échappe un peu. Qui sait combien de temps se passe entre la première et la dernière page ? Mais là n’est pas le propos.

Au-delà d’un enchaînement de dialogues entre envolée lyrique et retour fracassant à la réalité, l’auteur fait de son protagoniste le réceptacle d’une interrogation digne d’exister pendant un temps défini. Après tout, comment expliquer le besoin d’écrire ? Celui, viscéral, de créer ? De prendre une minute, ou une heure, pour trouver le mot juste ?

Il existe là un certain mystère, propre à ceux et celles dont la vie tourne autour de la production artistique et littéraire ; un mystère auquel on ne peut pas accéder à moins de s’y frotter soi-même. Mais voilà : écrire, c’est un peu comme se dévoiler. Se mettre à nu. C’est à la fois disparaître et être partout. Écrire, c’est vivre passionnément, et mourir un peu aussi. « Écrire, c’est récupérer la vie, c’est la toucher du doigt », explique Lodo Marc. Plus qu’un exercice, c’est un réglage par défaut d’une poignée d’êtres humains, qui nous enchantent de leur prose – ou pas.

À tous ces gens qui posent cette fameuse question, il est tentant d’imaginer leur demander en retour : « Pourquoi n’écrivez-vous pas ? ».