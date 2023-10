Azuro, le dragon bleu s'envole en dessin animé sur TF1

Les 16 histoires de la série d'albums Azuro (Auzou éditions) comptent plus de 400.000 exemplaires vendus en 10 ans. Le petit dragon sera désormais visible sur le petit écran, porté par la boite de production La Chouette Cie. Les épisodes sont écrits par les auteurs du livre, Laurent et Olivier Souillé, et les dessins sont assurés par l'illustrateur Jérémie Fleury.

Chaque jour, il subit les moqueries des autres dragonneaux de son école. Car Azuro n’est pas un dragon comme les autres : pour son espèce, ses écailles d’un bleu scintillant sortent de l’ordinaire, et il ne crache pas du feu, mais de l’eau... Abandonné de tous, Azuro va s’envoler vers l’inconnu, et découvrir qu’ailleurs, sa différence peut devenir une force.

Le 22 septembre 2023, un nouvel album des aventures du dragon bleu est également sorti en librairie : Azuro et le cristal chantant.

Nés en 1974, Laurent et Olivier Souillé, frères jumeaux, ont d'abord œuvré dans la création de scénarios pour des livres de fantasy. Par la suite, ils ont plongé dans le monde de la littérature jeunesse, collaborant avec des éditions telles que Kaléidoscope, Flammarion et Milan. Depuis 2013, ils sont les auteurs des récits d'Azuro, le dragonnet bleu.

À LIRE — Le manga Pluto adapté en anime par Netflix

Jérémie Fleury est un illustrateur de jeux de société et de littérature jeunesse. Il est le dessinateur des séries Malenfer pour Flammarion, ainsi que de la Saga Des Dragons et Azuro pour les éditions Auzou. De plus, chez Auzou, il a écrit et illustré les ouvrages Blanche et les Chats et La petite reine Rouge.

Crédits photo : Azuro, La Chouette Cie, TF1, Laurent et Olivier Souillé, Jérémie Fleury