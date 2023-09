Azuro : Azuro et le cristal chantant

Pour délivrer le Royaume d'un sortilège, Azuro et sa brigade doivent apporter le Cristal chantant au Roi. Sans tarder, ils se mettent en route vers l'île des Cristaux magiques, un lieu fascinant et spectaculaire où magie et musique cohabitent. Les dragons vont devoir surmonter trois épreuves... et trouver l'harmonie parfaite !