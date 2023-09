À ma soeur et unique, de Guy Boley lauréat du Prix des Deux Magots 2023 

#PrixAutomne23 -Le « roman servit par une langue de conteur », décrit le jury, a été choisi dès le premier tour, à 7 voix contre 5 pour Gaspard Koenig et son Humus, paru chez l'Observatoire.

Un lauréat qui s'inscrit avec force dans un palmarès caractérisé par l'audace de ses choix : maçon, ouvrier d’usine, chanteur des rues, cracheur de feu, acrobate, saltimbanque, directeur de cirque, funambule à grande hauteur, machiniste, scénariste, chauffeur de bus, garde du corps, père Noël et cascadeur, animateur d’ateliers d’écriture en milieu carcéral, prof de guitare et de cinéma, dramaturge pour des compagnies de danses et de théâtre, et finalement romancier, voici le parcours des plus riches et singuliers de Guy Boley.

Elisabeth Förster fut l'unique soeur de Friedrich Nietzsche, écrivain, philologue, philosophe, être perpétuellement souffrant, vivant dans une solitude totale. De deux ans sa cadette, elle fut sa première lectrice, compagne, admiratrice. Tôt, elle se promet de tout faire pour que brille l'oeuvre de son frère à laquelle elle n'entend rien. En effet, elle fera tout. Le soignera, l'assistera, le portera. Et ira jusqu'à vendre ses écrits à Adolf Hitler, homme que Friedrich eut haï s'il l'avait connu. Dans ce roman écrit d'un souffle, Guy Boley retrace chaque épisode de leurs vies : leur enfance complice à Naumburg, leur vie conjugale à Bâle où Fritz est professeur et où Lisbeth l'assiste, les week-ends chez les Wagner puis la rupture ; l'affaire Lou-Salomé, le mariage d'Elisabeth avec Bernhard Förster, antisémite déclaré avec lequel elle part en 1886 au Paraguay, fonder la colonie Nueva Germania. Pour revenir trois ans après, au chevet de son frère tombé dans la folie, inconscient, alité, qu'elle dit soigner mais qu'elle va trahir et spolier. Amour, solitude, vengeance, trahison ; ambition dévorante, génie, haine, héritage, cruauté. Tout y est. Même les dieux qui Là-Haut jouent aux dés. L'équivalent en prose d'un drame shakespearien. - Présentation de l'ouvrage lauréat par Grasset.

Déibérations du jury. ActuaLitté.

Le prix est doté d’une enveloppe de 7700 euros, afin d’encourager et soutenir les lauréats dans leurs travaux d’écriture.

Présidé par Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain, le jury du Prix des Deux Magots réunit les personnalités suivantes :

Laurence Caracalla Journaliste et écrivain ; Isabelle Carré Actrice et écrivain ; Jean Chalon Journaliste et écrivain ; Jean-Luc Coatalem Journaliste et écrivain ; Eric Deschodt Journaliste et écrivain ; Pauline Dreyfus Écrivain ; Clara Dupont-Monod Écrivain et éditrice ; Benoît Duteurtre Producteur de radio et écrivain ; Pierre Kyria Écrivain ; Marianne Payot Journaliste ; Abel Quentin Écrivain.

Guy Boley succède à Louis-Henri de La Rochefoucauld, lauréat 2022 pour son livre Châteaux de sable (Robert Laffont).

90 ans de liberté d’esprit

Créé en 1933, la récompense littéraire a pour vocation de célébrer des œuvres audacieuses, souvent à contre-courant des tendances dominantes de l'époque. Contrairement à d'autres récompenses du même genre, le Prix des Deux Magots s'est toujours distingué par son penchant pour les auteurs novateurs, ceux qui osent défier les conventions.

Cette année, le Prix des Deux Magots souffle sa 90e bougie. Il a été lancé le 7 décembre 1933, le même jour où André Malraux recevait son prix Goncourt, un peu trop convenu au goût du café, pour La Condition humaine. Depuis, et chaque année un jury composé d'écrivains, de critiques et de personnalités du monde des lettres se réunit pour délibérer et choisir l'ouvrage qui mérite cette distinction.

Mais pourquoi "Deux Magots" ? L'origine de ce nom remonte à deux statues chinoises qui trônent fièrement à l'intérieur du café. Ces figures, témoins silencieux de tant de discussions passionnées et de débats littéraires, sont devenues emblématiques du lieu.

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, la café des Deux Magots

Pendant plus d'un siècle, le Café des Deux Magots a été un lieu de prédilection pour les écrivains, les artistes et les réalisateurs. Il a accueilli les plus grands noms du monde de l'art du siècle dernier, parmi lesquels Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, André Breton, Léon-Paul Fargue, André Gide, Jean Giraudoux, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Elsa Triolet, Louis Aragon, Antoine Blondin, Boris Vian, Pablo Picasso, Fernand Léger, Jacques Prévert, et bien d'autres.

Outre le Prix des Deux Magots, le café des écrivains accueille chaque année le Prix Pelléas, qui récompense les ouvrages sur la musique aux qualités littéraires exceptionnelles, décerné chaque mois d'avril. Depuis 2018, il est également le lieu de remise du Prix Apollinaire, le plus grand prix de poésie en France, attribué en novembre.

Autour de ces prix, le Café des Deux Magots organise une série de rencontres littéraires, connues sous le nom de "Lundis des écrivains", des concerts baptisés "Jeudis du Jazz", ainsi que des soirées exceptionnelles au cours de "L'été littéraire des Deux Magots". Ces événements sont fréquentés par de nombreuses personnalités du monde culturel contemporain.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Le prix des Deux Magots : 90 années à “défricher le talent”