Kusturica, ce célèbre inconnu de la plage

Léandre et Bérenger Thouin sont frères. N’étant tous deux pas parvenus à livrer leur mémoire de fin d’étude, ils ont écrit cet album ensemble tandis que le premier l’a dessiné. Et à deux, ils l’ont terminé, ce livre. Alors disons-le tout de suite : cet album n’est pas follement original mais n’en demeure pas moins très agréable à lire. Le rythme est bien tenu, la temporalité de l’album s’écoulant au tempo de séquences bien différenciées mais s’ancrant dans le même tourment de l’écriture.

Pour accompagner cette cadence régulière, les auteurs développent des unités de lieux qui permettent de percevoir où se situent les personnages, de varier les points de vue et d’annoter visuellement le temps qui passe.

Les dialogues sont bien écrits et les échanges entre Hugo et Kusturica font tout le sel de cet album et de cette rencontre fictive qui prend vite la forme d’un parcours initiatique. Le réalisateur prend le jeune homme sous son aile et avec nonchalance l’accompagne dans la découverte de soi. Véritable double/ange gardien, le personnage d’Emir est à l’opposé d’Hugo, aussi bien physiquement que moralement.

Alors que le premier est timide, maigre et plein de doute, le second est bon vivant, bien en chair et indolent. Se ressourçant de cette idole fantasmée, il espère trouver ce qui habite l’âme des films de Kusturica.

Et peut-être est-ce là que se situe la principale déception de cet album : nous restons en surface de l’œuvre du réalisateur. Le choix de Kusturica ne saurait être anodin tant ses films sont inspirés, incarnés par une entropie puissante de folie et de tradition, de personnages hauts en couleurs pour une véritable célébration du cinéma. Pourtant, on ne retrouve pas la même énergie dans les pages de l’album, et Hugo aurait aussi bien pu travailler sur Godard, Michael Bay ou Murnau.

Pour ceux qui n’ont pas déjà visionné les films de Kusturica, les auteurs n’incitent pas à découvrir sa filmographie, tandis que ceux qui la connaissent déjà n’en apprendront pas davantage.

De même, on reste hermétique à la recherche du jeune homme, en prise réelle avec les affres de l’écriture : Hugo tourne en rond, raconte ses blocages, décrit quelques axes de réflexion mais encore trop prématurés pour donner accès à un courant de pensée. De ce point de vue, l’album est une réussite car nous sommes autant dans le flou que le personnage, mais en tant qu’admirateur du réalisateur franco-serbe nous aurions aimé comprendre les raisons de ce choix pointu.

Les dessins sont bien tenus et se développent dans une sorte d’approximation qui fonctionne très bien. Il se crée un réel dialogue entre ce que les traits esquissent et ce que la couleur dessine. Cette légèreté participe pleinement de ce travail sur le dialogue sur lequel repose l’album : la vivacité de l’image répond à l’agilité des échanges.

Avec L’inconnu de la plage, les frères Thouin livrent une œuvre de jeunesse touchante et bien menée.