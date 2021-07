Histoire de l’ebook #17 - Les grandes dates du Projet Gutenberg

# Les années 1970 et 1980

1971-07 > Michael Hart saisit “The United States Declaration of Independence” (eBook #1) le 4 juillet 1971 et mentionne le fichier auprès des 100 usagers du réseau pré-internet. Six personnes le téléchargent. Le Projet Gutenberg est né.

1972 > L’eBook #2 est “The United States Bill of Rights”.

1973 > L’eBook #5 est “The United States Constitution”.

1974 > L’internet fait ses débuts et va bientôt changer le monde… y compris le monde du livre.

1974 à 1988 > Michael Hart saisit patiemment la Bible et de plusieurs pièces de Shakespeare, sous forme de petits fichiers, d’abord seul puis avec quelques volontaires.

1989-08 > L’eBook #10 est The King James Bible.

# Les années 1990

1991-01 > L’eBook #11 est Alice’s Adventures in Wonderland (Alice au pays des merveilles) de Lewis Carroll, qui tient sur une disquette de l’époque.

1991-06 > L’eBook #16 est Peter Pan de J. M. Barrie, qui tient lui aussi sur une disquette.

1991 > Les débuts du web vont faciliter la diffusion des ebooks et le recrutement des volontaires.

1991 > Numérisation (saisie d’un livre page après page sur un clavier d’ordinateur) d’un livre par mois.

1992 > Numérisation de deux livres par mois.

1993 > Numérisation de quatre livres par mois.

1993-12 > Création de trois grands secteurs: Light Literature, Heavy Literature, Reference Literature.

1994-01 > L’eBook #100 est The Complete Works of William Shakespeare.

1994 > Numérisation de huit livres par mois.

1995 > Numérisation de 16 livres par mois.

1996 et 1997 > Numérisation de 32 livres par mois.

1997-08 > L’eBook #1000 est La Divina Commedia de Dante, en italien.

1998 à 2000 > Numérisation de 36 livres par mois.

1999-05 > L’eBook #2000 est Don Quijote de Cervantes, en espagnol.

# Les années 2000

2000 > Création de la Project Gutenberg Literary Archive Foundation (PGLAF).

2000-10 > La plateforme Distributed Proofreaders est créée par Charles Franks pour permettre la relecture partagée des ebooks suite au scan OCR des livres imprimés.

2000-12 > L’eBook #3000 est le troisième volume de À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, en français.

2001-08 > Création du Project Gutenberg of Australia.

2001-10 > L’eBook #4000 est The French Immortals Series, dans sa traduction anglaise.

2001 > Numérisation (scan OCR puis relecture) de 104 livres par mois.

2002-04 > L’eBook #5000 est The Notebooks of Leonardo da Vinci, en anglais.

2002 > Numérisation de 203 livres par mois.

2003-08 > Édition d’un CD Best of Gutenberg contenant 600 ebooks.

2003-09 > Lancement de la section Project Gutenberg Audio eBooks.

2003-10 > Les collections ont doublé en 18 mois, passant de 5.000 à 10.000 ebooks.

2003-10 > L’eBook #10000 est The Magna Carta.

2003-12 > Édition du premier DVD du Projet Gutenberg, qui contient 9.400 ebooks (soit pratiquement toute la collection) à destination des bibliothèques et des écoles.

2003 > Numérisation de 348 livres par mois.

2004-01 > Lancement du Projet Gutenberg Europe par le Projet Rastko.

2004-02 > Voyage de Michael Hart en Europe avec une conférence au siège de l’UNESCO (Paris), une visite au Parlement européen (Bruxelles) et une rencontre avec le Projet Rastko (Belgrade).

2004-10 > 5.000 titres ont été scannés et relus par Distributed Proofreaders.

2004 > Numérisation de 338 livres par mois.

2005-01 > L’eBook #15000 est The Life of Reason de George Santayana.

2005-06 > Le Projet Gutenberg compte 16.000 ebooks.

2005-10 > Distributed Proofreaders fête ses cinq ans.

2006-01 > Lancement de la section Project Gutenberg PrePrints.

2006-05 > Création de la Distributed Proofreaders Foundation.

2006-07 > Édition d’un nouveau DVD incluant 17.000 ebooks à destination des bibliothèques et des écoles.

2006-12 > L’eBook #20000 est Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Vingt mille lieues sous les mers) de Jules Verne, un audiobook en anglais.

2006 > Numérisation de 345 livres par mois.

2007-03 > 10.000 titres ont été scannés et relus par Distributed Proofreaders.

2007-07 > Création du Project Gutenberg Canada (PGC).

2008-04 > L’eBook #25000 est English Book Collectors de William Younger Fletcher.

# Depuis 2010

2010-10 > Distributed Proofreaders fête ses 10 ans avec 18.000 titres scannés et relus pour le Projet Gutenberg.

2011-07 > Le Projet Gutenberg fête ses 40 ans et comprend maintenant 36.000 ebooks.

2011-09 > Michael Hart – fondateur du Projet Gutenberg et père de l’ebook – décède dans l’Illinois à l’âge de 64 ans après avoir consacré toute sa vie à son projet.

2015-07 > 30.000 titres ont été scannés et relus par Distributed Proofreaders.

2015-09 > Le Projet Gutenberg offre 50.000 ebooks, surtout des oeuvres littéraires du domaine public.

2020-10 > Distributed Proofreaders fête ses 20 ans avec près de 40.000 titres scannés et relus pour le Projet Gutenberg.

2021-07 > Le Projet Gutenberg fête ses 50 ans le 4 juillet 2021 avec plus de 65.000 ebooks dans 60 langues et dans plusieurs formats (dont l’EPUB et le Kindle), et plusieurs dizaines de milliers de téléchargements par jour.

[Une chronologie plus vaste publiée dans ActuaLitté couvre les sujets suivants: livres numériques gratuits et commerciaux, bibliothèques numériques, librairies en ligne, formats, logiciels de lecture, PDA, smartphones, liseuses, tablettes, dictionnaires, encyclopédies, ressources linguistiques, avancées technologiques, projets innovants, etc.]

Dossier - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Crédit photo : Amber_Avalona CC 0