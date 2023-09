À force de garder les gardiens...

L’intellectuel est une figure plutôt française. On s’accorde à faire dater le mot et la chose du « j’accuse » de Zola (13 janvier 1898). Le mot apparaît le lendemain sous la forme d’un « Manifeste des Intellectuels » de Georges Clémenceau, dans le même journal « l’Aurore ». Bien longtemps auparavant, une affaire semblable avait activé Voltaire « l’affaire Callas » (1763 Traité sur la tolérance). À ceci près qu’à cette date, n’avait pas été constitué un parti ou mieux un syndicat, selon le mot de Clémenceau.

Tzvetan Todorov, cité par Nathalie Heinich, distinguait le chercheur, l’expert et le penseur, ce dernier donnant son avis sur les affaires du monde, du côté de l’universalité. Les intellectuels, des littéraires, se sont d’entrée de jeu distingués de l’érudit et du savant ; ils sont remplacés par les techniciens et les experts. Foucault assignait à l’intellectuel « le diagnostic du présent » (cité par Sabine Prokhoris). Dans cette ligne, la citation de Sartre passe plusieurs fois : « L’intellectuel est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. »

Or, ces intellectuels, veilleurs des valeurs afin de rendre la marche du monde la meilleure possible, respectant tous les Hommes, se sont affiliés à des systèmes de terreur et d’oppression. Ils ont encensé le communisme, Staline, Lénine… ils ont franchement menti pour garder des récits « confortables » et automatiques : « Il ne faut pas désespérer Billancourt. » Au fond, l’intellectuel se fait embarquer par le flot des idées des intellectuels du moment et il se retrouve avec la difficulté de chaque Homme : il est plus facile d’avoir tort dans l’avis le plus pratiqué que d’avoir raison tout seul ou avec un petit groupe.

« Ceux qui résistaient à l’hégémonie communiste comme Albert Camus, Raymond Aron ou Alain Besançon étaient irrémédiablement marqués de l’infamie droitière », affirmait Renée Frégosi. Il est de nouveau question de « canceller » Camus. Au passage, le français perd un mot et s’y substitue un mot anglais. Ce n’est pas une victoire non plus !

Les supports de l’expression ont changé et les problèmes également. Radio et télé sont un spectacle et certains intellectuels deviennent des vedettes. Le web est un leurre ; l’influence s’y gagne à coup de clics et vaut raison si l’on prend garde, et peu de gens y prennent garde (Dominique Schnapper).

Les problèmes ont bien changé. La chute du communisme institutionnel n’a pas apporté la fin de l’Histoire, comme l’avait prédit Fukuyama, mais une dispersion des plaintes, posées sur des identités, hors de la question du travail et de la répartition des richesses : religion, sexualité… Le champ du débat devint le partage du bien et du mal entre des victimes et des bourreaux. La revisitation du passé, qui est considéré comme toujours présent, avec principalement le colonialisme et l’esclavage (dans des récits historiques tronqués) sont devenus la base des dénonciations et la dénonciation la base des discours, l’élimination symbolique des opposants devenant la nouvelle forme de lutte (wokisme).

Les vingt-deux participants à cette revue établissent un tableau complet et profond de la problématique, dans un langage simple et efficace. Pierre-André Taguieff est sans doute celui qui a écrit le texte le plus exhaustif, rassemblant bien l’état de la situation et les conditions de sa survenue. Edgar Morin donne des règles fondamentales, des exigences qu’aucun analyste de la société ne devrait oublier : l’obsession du problème de l’erreur ; la problématisation comme activité fondamentale ; la sauvegarde de l’éthique du débat par opposition à celle du rejet…

Deux contributeurs se sont attachés à un problème spécifique : Isabelle de Mecquenem « le capital raison face à l’anti sémitisme » ; et Olivier Weber qui expose la délicate et oubliée situation de l’Arménie et des Arméniens dans « l’aventure de l’engagement ». Au moment où j’écris, il semble que cette situation critique des Arméniens reprenne de l’actualité par une agression ces jours, avec un vrai risque d’épuration ethnique !

Au total, un ouvrage de santé mentale, de santé publique et politique sur l’état de la société française et le rôle que pourraient y jouer celles et ceux qui pensent et écrivent, hors les spécialités pointues, avec philosophie, empathie et universalisme.