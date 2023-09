Repenser le rôle de l'intellectuel

Face à des jugements erronés, des déviations idéologiques et des faux pas politiques, la place des penseurs dans notre société est remise en question. Pourtant, dans un monde en pleine mutation, nous cherchons des repères, des orientations et des visions d'avenir.

Devant ces défis et ces questionnements pressants, il est impératif de redéfinir le rôle des esprits éclairés d'aujourd'hui et de demain. Dans cette optique, vingt-trois écrivains de renom se penchent sur cette question, apportant leur expertise critique et philosophique.

Le dialogue est lancé, ouvert et respectueux, car c'est notre avenir en jeu, à une époque où la société semble vaciller et où l'essence même de l'humanité est interrogée. L'implication de ces penseurs, défenseurs de valeurs fondamentales telles que la liberté, la raison, la vérité, la justice et les droits humains, est ici envisagée comme un véritable humanisme.