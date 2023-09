Netflix : un Frankenstein turc et une nouvelle saison de Lupin

Inspirée du classique de Mary Shelley, cette nouvelle production originale met en scène Ziya, un médecin confronté aux conséquences de ses actes, après avoir ressuscité son professeur malgré les avertissements de ce dernier.

Fin des années 1800. Ziya est un petit garçon très curieux qui admire son père, docteur. Au début du XXe siècle, désormais adulte, il se rend dans un village lointain pour y étudier la médecine. Son approche et son talent attirent l'attention de son professeur, qui l'oriente vers l'un de ses anciens mentors, réputé pour être un génie. Lorsqu'une expérience tourne mal au sein du laboratoire, Ziya ramène son professeur à la vie en dépit de ses mises en garde.

Figure incontournable de la culture populaire, le monstre de Frankenstein a inspiré de nombreux films, séries — sur Netflix notamment avec The Frankenstein Chronicles —, romans et bandes dessinées. Netflix ressuscite à nouveau ce symbole des dérives de la science et des conséquences de la curiosité mal placée des humains, avec cette fois comme décor les paysages de Bursa à Istanbul, durant les derniers feux de l'Empire Ottoman

La série sera composée de huit épisodes, et disponible sur Netflix à partir du vendredi 20 octobre 2023.

Le retour de Lupin

Autre adaptation d'un classique de la littérature, avec le plus connu des cambrioleurs français, Arsène Lupin, de retour le 5 octobre prochain sur la plateforme de streaming. Le personnage inspiré de la série de Maurice Blanc est toujours porté à l'écran par Omar Sy.

Désormais dans la clandestinité, Assane doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Incapable de supporter les souffrances qu’ils endurent à cause de lui, Assane décide de rentrer à Paris avec une proposition folle : quitter la France et commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais les fantômes du passé ne sont jamais loin, et un retour inattendu va chambouler ses plans.

