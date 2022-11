Origines et impact écologique du streaming : Frankenstream

Frankenstream, ce monstre qui nous dévore relate l’ascension d’un gadget né dans les recoins du net et devenu la technologie incontournable des années 2020 : le streaming. Il se regarde sur les plateformes de visionnage, s’écoute sur celles dédiées à la musique, permet de travailler à distance en visio...

Sa destinée rappelle celle de la créature de Frankenstein : né par accident, il voit le jour dans le web encore vierge et paisible des années 1990, et fait ses premiers pas avec le livestreaming, puis dans des clips atrocement pixelisés. À partir de l’an 2000, il grandit avec l’ADSL, explose grâce à YouTube. Le smartphone fait de lui un incontournable, la pandémie lui donne des ailes. Aujourd’hui, son bilan carbone est alarmant.

Cette série documentaire rencontre les pères fondateurs du stream, ausculte son histoire et sa conquête du monde pour finalement interroger notre aveuglement face à la pollution numérique. Collage d’archives, d’interviews et de data-visualisations, Frankenstream offre une plongée dans cette technologie, miroir de nos propres excès sur internet, et propose des exemples d’écogestes pour user autrement du streaming.

Au programme

Épisode 1 – Baby-stream, enfant prématuré

Après une lutte acharnée contre les bugs, le streaming pousse ses premiers cris en 1995, peu après la création du GIEC. Les inventeurs du stream fondent beaucoup d’espoirs sur leur créature, sans savoir qu’elle deviendra un monstre. Pour l’heure son empreinte carbone est proche de zéro : un stream clean, qui ne le restera pas longtemps.

Épisode 2 – La fête du stream

L’arrivée de l’ADSL et la fin du téléchargement permettent au streaming de conquérir le monde à partir de l’an 2000. Il décolle, porté par YouTube et l’arrivée du smartphone. Le GIEC alerte sur l’irrémédiable réchauffement climatique ; le stream provoque l’une des pires catastrophes minières de l’Histoire et va bientôt être aussi polluant que l’automobile.

Épisode 3 – Stream et châtiment

Devenu hors de contrôle et minimisant son impact réel grâce au concept de “dématérialisation”, le stream engloutit aujourd’hui 80% de la bande passante et recrache l’équivalent de 100 millions de tonnes CO2 par an, autant que la République tchèque. Il nous ensorcèle, sa consommation électrique explose, les gisements nécessaires à son bon fonctionnement se tarissent et nous binge-watchons sans sourciller.

Épisode 4 – Méta stream

Désormais indispensable et en passe de régner en maître sur nos vies avec le métavers, le streaming doit rentrer dans le rang, les rapports du GIEC étant de plus en plus alarmants : il faut dompter le monstre, en changeant drastiquement notre rapport au numérique au niveau sociétal, mais aussi par des petits gestes au niveau individuel.