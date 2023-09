Biographie expérimentale avec Sibylla de Max Baitinger

Avec Sibylla, ne vous attendez pas à une biographie comme on en trouve tant (trop, peut-être), sorte de résumé Wikipédia réhaussé de dessins et de bulles pour rendre le fond plus digeste et attractif. Il n’en est rien dans cet album. Je ne suis pas même bien sûr d’avoir bien tout perçu de la vie de la poétesse, bien cerné le vrai du fictionnel, de pouvoir distinguer, dans les séquences biographiques, ce qui ressort du document et ce qui ressort de l’invention. Mais peu importe. Si je ne suis pas persuadé d’avoir bien cerné les contours biographiques qui affleurent dans ce livre, je suis en revanche absolument certain d’avoir vécu une expérience de lecture sidérante, d’être entré dans ce livre comme on s’enfonce dans un rêve épais et doux à la fois.

Avec ce double récit, ou plutôt avec cet album à la pulsation double, Max Baitinger interroge autant le processus de création d’une biographie que la biographie elle-même : lorsque le premier récit achoppe, le second le relance. Nous assistons ainsi à un dialogue anachronique, d’un premier abord peu poreux entre la vie de la poétesse et celle du dessinateur à la tâche, avec tous les doutes qui incombent à ce genre de création.

Ne prenant pas le biais d’expliquer de manière pédagogique ce qui signe la force lyrique des vers de Sibylla Schwartz, Baitinger préfère incarner leur puissance évocatrice. Ce faisant, il réalise un album envoutant qui travaille le langage de la bande dessinée, qui nous happe et nous fascine par le jeu permanent qu’il met en place. De nombreuses séquences ne trouvent pas nécessairement de justification narrative, autre que la délicatesse qu’elles mettent en scène, que le simple pouvoir de séduction qu’engendrent des dessins placés les uns après les autres et décrivant une action ordinaire. On pense notamment à Tobias Tycho Schalken dans cette synergie expérimentale qui ne contrarie pas le récit mais plutôt l’élève et le suspend dans une sphère du sensible.

Les dessins de Baitinger sont d’une élégance magistrale, empreints de ligne claire, de minimalisme et de matérialité. Si d’ordinaire ces trois adjectifs peuvent paraitre antinomiques lorsqu’il s’agit d’une création graphique (et plus encore de bande dessinée), l’auteur parvient ici à une étonnante fusion, à faire du dessin un espace sculptural autour duquel gravite une force expérimentale qui le percute et l’incarne, zones graphiques où le mystère visuel habite l’image. Le regard se délecte ainsi de ces espaces dissonants où s’incarne un dialogue plastique saisissant tandis que l’esprit se repait de ces séquences délicates et envoutantes.

Si, après la lecture de cet album, on ne peut véritablement discuter des qualités baroques des vers de Sibylla Schwartz, nous pouvons en revanche partager le plaisir que ce livre aura procuré, peut-être moins pour ce qu’il raconte que pour la manière dont il le raconte. Et finalement, quoi de plus naturel de se faire le miroir d’une modernité par la modernité même, ici en bande dessinée. Max Baitinger se fait ainsi probablement le meilleur porte-parole de cette jeune poétesse en portant l’élégance du langage séquentiel à des degrés de raffinement rarement atteints. Sybilla est un très, très beau livre, une expérience rare et capiteuse !