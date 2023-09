Sangliers, trop sangliers ?

Sur un terrain un peu miné, plein d’antagonismes irréductibles, voire irréconciliables, autour d’un animal qui, faisant fi des souhaits, des idées, des envies des uns et des autres, trace son chemin dans les sous-bois, les champs, les « bartas » (ces épais fourrés, comme on les nomme en occitan, souvent épineux, généralement inextricables, sauf pour le sanglier justement !) et maintenant parfois dans les agglomérations (!!!) où il promène (pas toujours) tranquillement sa masse sombre, son groin humide et ses crins un peu rêches.

Alors, entre ceux qui, s’étant auto-arrogé le qualificatif de « premiers écologistes de France », qui mêlent allègrement chasse, nourrissage, élevage en enclos et qui, devant la capacité étonnante de prolifération de ces êtres à quatre pattes constatée entre le début du siècle dernier où heureux étaient ceux qui pouvaient en apercevoir la noire silhouette au fond d’un bois et le début du présent siècle où presque un million d’individus sont abattus annuellement, donnent des signes de lassitude sinon d’impuissance d’une part à endiguer la croissance de la population et d’autre part, d’assurer l’indemnisation des dégâts subis par le monde rural

... et ceux qui, au nom de la protection des animaux, des écosystèmes et des promeneurs, s’insurgent devant l’appropriation des espaces naturels lors des épisodes de chasse

… il convient de reconnaître que Raphaël Mathevet et Roméo Bondon ont clairement lancé un débat qui va contribuer à l’agitation des tenants de l’une ou l’autre des positions très schématisées ci-dessus.

Comme l’a d’ailleurs fait avec la verve et le franc-parler qu’on lui connaît, Hugo Clément dans sa chronique « En toute subjectivité » du 3 mai dernier sur France Inter ! On ne peut pas dire que, de son côté, celui-ci ait fait dans la dentelle et son propos est clairement orienté sinon polémique.

Raphaël Mathevet et Roméo Bondon sont plus soucieux de modération dans leurs propos, mais ils dressent un tableau de la situation où la « cohabitation » avec le vivant doit rester une priorité alors que la chute de la biodiversité est constatée partout.

Cette manière de « partager le point de vue des animaux » est leur fil rouge tout au long de ce livre dans lequel ils considèrent que « le sanglier permet de faire dialoguer des acteurs très différents autour d’un enjeu commun qui remet sur le métier la place du sauvage et de la vie dans nos territoires ».

En cela, ils rejoignent pleinement le dessin majeur de la collection « Mondes sauvages » d’Actes Sud qui s’appuie sur cette attitude magnifique selon laquelle « la nation iroquoise avait l’habitude de demander, avant chaque palabre, qui, dans l’assemblée, allait parler au nom du loup » !

Du loup, ou de l’ours ! Oui, certes. Mais aussi du geai des chênes, du renard, de la belette, de la pie bavarde et tant d’autres, tous rangés, comme le sanglier, sous l’étiquette infamante d’ESOD (un magnifique acronyme qui désigne les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, parmi lesquelles on ne retrouve d’ailleurs pas Homo Sapiens qui, avec la responsabilité qu’il porte dans la 6e extinction massive des espèces, ne devrait pourtant pas avoir la conscience totalement tranquille…) dont la destruction est programmée par le Code de l’Environnement et les ministres successifs responsables de l’Environnement qui en dictent le quotidien !…

Mais je m’égare (pas trop cependant) ! Ce livre vous fera entrevoir la complexité de ce rapport au vivant qui est le nôtre autant que la duplicité de ceux qui « agrainent » (autrement dit ceux qui donnent à manger aux animaux sauvages dans le but de les fixer loin des aires de culture pour vendre plus cher des droits de chasse destinés à quelques fortunés [ou pas] auxquels ces us de nourrissage apportent la certitude d’un tableau de chasse garanti), mais aussi des politiques et des administrations qui valident, par leur silence ou leur laisser-faire, ces pratiques. Sans oublier de mettre en évidence les difficultés et les dégâts que peuvent subir les agriculteurs, maraîchers, voire les particuliers dans leurs jardins !…

« Les intérêts des animaux et des humains sont souvent contradictoires » déclarent les auteurs dans leur conclusion où, « comme nous y a invité en son temps, Aldo Léopold », ils affirment qu’il « importe d’adopter une éthique relationnelle qui fait cas des solidarités — et responsabilités — écologiques qui nous concernent ». Un leitmotiv de tous les scientifiques impliqués dans la dénonciation de la destruction généralisée du vivant par l’homme.

Le débat est loin d’être clos… mais cette lecture sera particulièrement utile à tous.